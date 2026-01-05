United smijenio Amorima. Mijenja ga jedna od legendi kluba

Engleski nogometni velikan Manchester United u ponedjeljak je objavio da je uručio otkaz treneru Rubenu Amorimu (40), koji je bio na kormilu kluba od studenoga 2024.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon 14 mjeseci provedenih na klupi Manchester Uniteda, portugalski stručnjak napušta Old Trafford kao statistički najneuspješniji menadžer u eri nakon Alexa Fergusona. Pod njegovim vodstvom United je imao najgoru sezonu u više od pola stoljeća i tek drugi put u 35 godina propustio je Europu.

Portugalac je šesti menadžer Uniteda, ne računajući privremene, otkako se legendarni sir Alex umirovio, a Amorim ima daleko najniži postotak pobjeda, svega 36,9 %. Najuspješniji je bio Jose Mourinho sa 58,33 % pobjeda, potom Erik Ten Hag sa 54,69 %, pa Ole Gunnar Solskjaer sa 54,17 %. David Moyes je imao 52,94 %, a Louis van Gaal 52,43 %.

Od početka je suđeno propasti

Amorim je u United stigao nakon epizode u Sportingu, kojem je donio prvu titulu nakon 19 godina. U Manchester je stigao kada je klub bio na 12. mjestu prvenstvene ljestvice, da bi sezonu završio kao 15. i gubitnik finala Europske lige. Često se svađao s medijima koji su ga kritizirali zbog sustava s trojcom stopera, a Amorim se posvađao i s upravom, kojoj je zamjerao manjak potpore i slobode.

Amorim momčad napušta na šestoj poziciji i isto bodova kao peti Chelsea te tri boda manje od Liverpoola. Posljednjih nekoliko utakmica je Amorim, uslijed ozljeda i Afričkog kupa nacija, igrao s juniorima, a jedan od njih je i Jack Fletcher, sin Darrena Fletchera, novog privremenog trenera "Crvenih Vragova".

Darren Fletcher je bivši igrač Manchester Uniteda koji trenutno radi kao trener U-18 momčadi, koja je ovog ljeta odigrala 2-2 s Dinamovim juniorima vođenim Jerkom Lekom.

"S obzirom na to da Manchester United trenutno zauzima šesto mjesto u Premier ligi, vodstvo kluba je, premda s teškoćom, donijelo odluku da je pravo vrijeme za promjenu. Time će momčad dobiti najbolju priliku za što bolji plasman u Premier ligi. Klub želi zahvaliti Rubenu na doprinosu klubu i želi mu sve najbolje u budućnosti. Darren Fletcher preuzet će vođenje momčadi u utakmici protiv Burnleyja u srijedu," naveo je United u službenoj objavi.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo