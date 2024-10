Dani Cuesta i Mireya Sáez u pritvoru su u Singapuru od petka, 4. listopada, kada su se spremali ukrcati na zrakoplov za Bali na medeni mjesec. Bilo je to u zračnoj luci grada-države Singapura, gdje su im oduzete putovnice nakon što su odvedeni u sigurnu sobu kako bi im policajci postavili razna pitanja, donosi priču madridska Marca.

Dani i Mireia u problemu na medenom mjesecu

Dani i Mireia novopečeni su par iz Valencije i navijači Valencije, čija je popularnost skočila prije nekoliko dana nakon što su proširili slike prosvjeda protiv Petera Lima, glavnog dioničara Valencije, vlasnika kluba, "singapurskog Zdravka Mamića", na raznim mjestima ovoj u azijskoj zemlji.

Foto: Screenshot

Dani, mladić koji živi u Béteri (Valencia), vrlo je aktivan na društvenim mrežama i vatreni navijač Valencije, te je zajedno sa svojom ekipom ultrasa suprotstavljen trenutnoj upravi Valencije. Dani je najavljivao svoje namjere još prije nego što se oženio krajem rujna.

Puno valencijanizma i u Singapuru

"Spektakularno vjenčanje, s puno valencijanizma. Moj stol koji se zove 'Mestalla', a moj stil su ulica i Valencia, uzvici 'Peter go now', himna Tardora i puno ljubavi. Sada u Singapur / Bali na naš medeni mjesec s mojom zastavom Lim Go Home. Dat ću sve od sebe da opet jednog dana uživam u klubu bez Petera Lime", napisao je 29. rujna na X-u uz nekoliko slika i videa slavlja sa svojom partnericom.

Dan kasnije, putem društvene mreže, objavio je da za svoj medeni mjesec uzima klasičnu zastavu Valencije protiv Petera Lima, koju nose ultrasi Valencije. Nešto slično kao što su Bad Blue Boysi nosili prekriženu Mamićevu glavu:

"Spremni smo za naš medeni mjesec u Singapuru / Baliju s našom zastavom Lim Go Home kako bismo se fotografirali u blizini Peterove rezidencije ."

Među mnogim odgovorima koje je njegov post primio, odnosno komentara ispod njega, bio je i jedan od aktivnog obožavatelja, Javisupporters, koji je bio vrlo kritičan prema upravi Petera Lime:

Protestira protiv Limine uprave

"Ako odete u Singapur, postoji prekrasna zgrada koja se zove Abelia u Ardmore Parku ...", jedan je komentar na X mreži, na što je Dani je odgovorio:

"Zabilježio sam nekoliko mjesta. Ako znaš gdje moja mala žuta zastavica i moja fotografija mogu učiniti više štete i imati jači odjek, javi mi. Jer, pretpostavljam da nitko ne zna gdje taj tip živi. Ja bi mu otišao pred kuću i protestirao, bez ikakvih problema".

Tako je tek 3. listopada porukom, bez fotografije, najavio da će ispuniti ono što je danima prije obećala.

"Dobro jutro iz Singapura, ljudi. 6 sati je vremenske razlike, idem se fotografirati sa svojom lijepom malom zastavom, ako želite neku poruku i to mogu učiniti, ne oklijevajte, pitajte me, ali nemojte samo da završim u zatvoru u Singapuru, nije mi to plan za medeni mjesec", napisao je Dani na X mreži.

U samo tri sata Dani Cuesta objavio je tri poruke na X-u, od kojih su dvije bile popraćene fotografijama s natpisom "Lim Go Home" na prepoznatljivim mjestima u Singapuru.

Foto: Screenshot

Prva, u blizini Marina Baya i treća u Merlion Parku. Druga objava, u hotelu Abelia - s porukom "vrlo ružno, usput" - je pogledana više od 150.000 puta. Zašto? Jer upravo u toj zgradi Peter Lim ima stalno prebivalište. Osim fotografije s transparentom, na vanjska vrata zgrade zalijepio je naljepnicu - manju od letka - s porukom "Odlazi iz Valencije". I tu je nastao problem za ovaj mladi bračni par. Medeni im se mjesec pretvorio u noćnu moru.

Vidjevši kakav je odjek imala njegova objava i fotografije, kao i videi na društvenim mrežama i nekim medijima, Dani Cuesta je ponovno napisao na X mreži:

"Da, otišao sam u kuću Petera Lima, a da nisam znao (mislio sam da je to njegov hotel) da on tu baš živi. Divan nesporazum u kojem sam uživao kao dijete! Lim Go Home na vratima svoje kuće, još jedan korak valencijanstva. Ovo je neprocjenjivo. Tom čovjeku nije mjesto u klubu".

Ultrasi Valencije poput Bad Blue Boysa

Slike su postale viralne među ultrasima Valencije. Cuesta se pojavio na Tribuna Deportiva, radijskoj emisiji o klubu, kako bi razgovarao o tome što se dogodilo, kao i na radiju Libertad VCF, programu koji vodi ultras grupa posvećena okončanju Limove desetljeće duge kontrole nad Valencijom. Ultrasi Valencije vode sličnu borbu kao svojedobno Bad Blue Boysi.

Dani Cuesta dobio je tada - a i dalje dobiva - bezbroj izraza podrške i čestitki preko društvenih mreža, ali i poneku poruku upozorenja ili cenzure, a nije mu bio problem odgovoriti na sve. Otkako se doznalo da su Daniju i Mireyi oduzete putovnice, lokalne vlasti u Valenciji kontaktirale su španjolsko veleposlanstvo u Singapuru kako bi saznale razmjere situacije. Na temelju dobivenih informacija, singapurske vlasti istražuju događaje kako bi utvrdile jesu li počinili kakvo kazneno djelo i, ako jesu, utvrdile posljedice, te ih procesuirati.

Foto: Screenshot

Čitav svijet prati razvoj situacije ultrasa Valencije i njegove novopećene supruge. Američki The Athletic piše kako je 71-godišnji Lim jedan od najbogatijih ljudi u Singapuru, poduzetnik koji je preuzeo Valenciju 2014. Postao je duboko nepopularan među velikom većinom ultrasa Valencije, posebno kod prve ekipe ultrasa ovog kultnog španjolskog kluba, a održavaju se redoviti skupovi i prosvjedi protiv njegovog upravljanja.

Kako je, u biti, sve ovo počelo?

Nakon što je prošli tjedan stigao u Singapur na medeni mjesec, Cuesta je u četvrtak objavio na X da će "snimiti nekoliko fotografija s mojom lijepom zastavom" (na kojoj je pisalo 'Lim Go Home'). Zamolio je ljude da predlože mjesta koja bi trebao posjetiti, dok je također rekao u očitoj šali, "ali ne tako da završim u zatvoru u Singapuru jer to nije način na koji vidim svoj medeni mjesec". Cuesta je zatim objavio slike sa znamenitih mjesta diljem Singapura na kojima se vidi sa svojom zastavom i video kako stavlja naljepnicu na vanjska vrata, kako je rekao, hotela Abelia.

Vandalizam je ozbiljno kazneno djelo u Singapuru

Različiti španjolski mediji objavili su da bi se Cuesta i njegova supruga mogli suočiti s optužbama za vandalizam. Athletic je kontaktirao singapursku policiju kako bi pitao s kakvim bi se optužbama mogli suočiti, ako ih uopće ima. Singapur ima vrlo stroge zakone protiv vandalizma.

"U prošlosti su stranci bili zatvarani i primali fizičku kaznu u obliku batinanja štapom kada bi bili proglašeni krivima za prekršaj", stoji u tekstu Athletica.

“Svaka osoba koja počini bilo koji čin vandalizma ili pokuša učiniti bilo koji takav čin ili prouzroči da se učini bilo koji takav čin bit će kriva za kazneno djelo i bit će odgovorna ako bude osuđena na novčanu kaznu koja ne prelazi 2000 dolara ili na kaznu zatvora u trajanju do tri godine”, nadeneo je u trećem paragrafu singapurskog Zakona o vandalizmu iz 1966.

Prijeti im kazna batinjanjem i zatvorom

Isti zakon također kaže da se vandalizam također može "kazniti batinama s najmanje tri i ne više od osam udaraca bičem", ovisno o tome kako je djelo kategorizirano. U 2015., njemački državljani Andreas Von Knorre, tada je imao 22. i Elton Hinz, tada 21-godišnjakinja, priznali su krivicu za ulazak u željezničko skladište i prskanje grafita po vlaku. Osuđeni su na devet mjeseci zatvora i tri udarca štapom. Usred međunarodnih kritika te kazne, glasnogovornica singapurskog glavnog državnog odvjetnika izjavila je novinskoj agenciji AFP:

“Singapurski zakoni protiv vandalizma dobro su poznati u cijelom svijetu. Bacanje je propisana kazna za djelo vandalizma, a zakon se odnosi na svaku osobu koja je odluči prekršiti.”

Godine 1994., 18-godišnji državljanin Sjedinjenih Država Michael Fay, osuđen je za vandalizam u Singapuru. Bio je bičevan četiri puta, čak i nakon što je tadašnji predsjednik Bill Clinton pokušao intervenirati. Ostaje za vidjeti koliko vlasti ozbiljno gledaju na Cuestino stavljanje naljepnice koja simbolizira otpor prema singapurskom Zdravku Mamiću na vanjska vrata privatne zgrade u kojoj živi.

Kakve su reakcije u Španjolskoj?

Priča je odjeknula u Španjolskoj, svi živi pišu i izvještavaju o ovom slučaju, ultrasi Vlencije ih pokušavaju izvući kako god znaju i mogu, a tamošnje vlasti nastojale djelovati u okviru uobičajenih diplomatskih ruta.

"Radimo na tome da se to riješi što je prije moguće", rekla je novinarima u ponedjeljak Pilar Bernabe, izaslanica španjolske vlade u regiji Valencije.

“Moramo dopustiti da se situacija nastavi. Stvari će biti jasnije za nekoliko dana. Dobro su, obitelj je upoznata sa situacijom i ima konzularnu podršku. Oni su praćeni kroz cijeli proces. Intenzivno radimo kako bi se to što prije riješilo", dodala je.

