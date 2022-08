Nogometaši Hajduka u četvrtak (18 sati) igraju uzvratni susret trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u Portugalu protiv Vitorije Guimarães.

Trener Vitorije Guimares Moreno Teixeira je kroz cijeli prošli tjedan najavljivao kako pun Poljud neće predstavljati problem njihovim igračima zato što oni imaju jaču podršku svojih navijača u Portugalu. Poslije Hajdukove pobjede od 3:1 priznao je kako ipak nisu bili spremni na takvu atmosferu.

Veznjak Hajduka Lukas Grgić poznat je po sukobima na terenu, a takvo ponašanje je u zadnje vrijeme znao prenositi u medije: ''Atmosfera na Poljudu se ne može ni s čim usporediti. Vidio sam strah u njihovim očima, oni nikada nisu doživjeli takvu atmosferu. Govore da to čeka i nas, ali vidjet ćemo'', rekao je Grgić za Dalmatinski portal.

Provokacija

Portugalskim medijima nije promaknuo dotični intervju, a ugledni Record je to shvatio kao žestoku provokaciju za igrače portugalske momčadi.

Novinari Recorda se pitaju čemu te izjave veznjaka Bijelih i ističu kako je to obična provokacija. Već smo ranije napominjali kako Hajdukovce na tribinama čeka uzavrela atmosfera, a na to su ih opomenuli njihovi prijatelji i navijači Benfice No Name Boysi. Grgićeve izjave će vjerojatno zapapriti stvari i na terenu.