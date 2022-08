BIT ĆE VATRENO / Hajduk u Portugalu čeka 'pakao' pred zloglasnim navijačima, pogledajte što Splićani mogu očekivati

Splitski Hajduk u srijedu u Portugalu očekuje uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige protiv Vitorije Guimaraes u kojoj će braniti prednost od dva gola iz prvog susreta. U toj će utakmici Hajduk imati veliku podršku svojih navijača, Torcide, pretpostavlja se da bi ih moglo na tribinama biti 700-800, a, kako , s njima će za Hajduk navijati i pripadnici Benficinih No Name Boysa. Te su dvije navijačke skupine u izvrsnim odnosima. Jedan pripadnik no Name Boysa prije nekoliko dana u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju upozorio je Torcidaše da će ih navijači Vitorije, koji su među zloglasnijima u Portugalu, tražiti po gradu kako bi izazvali sukobe. "Dugo sam već u tim krugovima i znam koliko su Vitorijini navijači opasni. Išao sam nekoliko puta na gostovanja. Moja grupa je svaki put išla bez navijačkih obilježja, u običnim majicama. Tako je sigurnije, nismo željeli stradati.", poručio je navijač Benfice. spomenimo i da navijači Vitorije, uz to što stvore sjajnu atmosferu na tribini, često ulaze u sukobe s osiguranjem, što se dogodilo i u drugom pretkolu KL u kojemu je njihov klub izbacio mađarsku Puškaš Akademiju.