Novi udarac za Barcelonu: Mlada zvijezda sprema se spakirati kofere i odseliti u Francusku?

Barcelona se oprostila od Lige prvaka na dramatičan način – u uzvratu polufinala protiv Intera, nakon produžetaka i rezultata 4-3 u korist talijanskog kluba,a ukupni rezultat dvomeča (7-6) odlučen je upravo u tih dodatnih 30 minuta. Strijelac presudnog gola bio je David Frattesi, a svi koji su pratili utakmicu svjedočili su pravom nogometnom spektaklu koji se ne viđa svaki dan.

Dok se Inter sprema za veliko finale, u Barceloni se osjeća gorčina – unatoč velikom napretku pod Hansijem Flickom koji još uvijek ima priliku sezonu okruniti naslovom u La Ligi. No, osim sportskih razočaranja, katalonski klub suočava se i s financijskim izazovima, a to bi moglo dovesti do odlaska jednog od njihovih najvećih talenata.

Kako prenose španjolski mediji, Gavi je sve bliži prelasku u redove PSG-a. Francuski velikan vidi u njemu nasljednika Marca Verrattija, a ključnu ulogu u cijelom procesu igra Luis Enrique, trener Parižana i bivši izbornik Španjolske koji Gavija vrlo dobro poznaje i navodno ga je osobno uvjerio da se priključi novom projektu u Parizu.

Gavi, koji je sinoć protiv Intera ušao u 106. minuti umjesto mladog Cubrasija, ove sezone nije imao konstantu u ulozi startera, što je navodno jedan od razloga zbog kojeg ozbiljno razmatra odlazak. Iako je obećao vjernost Barceloni ugovorom do 2026. godine, uz otkupnu klauzulu od vrtoglavih milijardu eura, sve češće se osjeća kao da nema ulogu koja mu pripada.

Barcelona je zbog restrikcija financijskog fair-playa i vlastitih dugoročnih obveza prisiljena razmatrati ponude za igrače koji mogu donijeti značajan prihod. PSG je, prema napisima iz Katalonije, spreman izdvojiti 80 milijuna eura za Gavija - što bi značilo golemu injekciju za ionako opterećenu klupsku blagajnu. Osim toga, francuski klub mu nudi znatno bolja primanja nego što trenutno ima u Barceloni.

"Flick razumije situaciju u kojoj se nalazi njegov igrač", pišu katalonski novinari, naglašavajući da je klub svjestan težine mogućeg odlaska, ali i koristi koju bi mogao donijeti.

Iako Gavi ima tek 20 godina, iza sebe već ima ozbiljan rezime – osvojio je La Ligu, Kup kralja i dva Superkupa Španjolske dok je s reprezentacijom Španjolske podignuo trofej Lige nacija. Ove sezone je zabio tri gola i upisao isto toliko asistencija, unatoč tome što često nije bio u početnoj postavi. Rođeni Andalužanin koji je prve nogometne korake napravio u Betisu u Barcelonu je stigao kao dijete, a za mnoge je simbol nove generacije klupskog identiteta.

Unatoč svim signalima koji upućuju na rastanak, navijači se i dalje potajno nadaju da će Gavi ostati te s Pedrijem nastaviti graditi jedan od najuzbudljivijih veznih tandema europskog nogometa. No, nogomet je odavno prestao biti isključivo igra – u današnjem ritmu tržišta i pregovora, odluke se donose brzo, a mladim igračima rijetko se pruža prilika da karijeru izgrade u jednom dresu.

Ako do transfera dođe, bit će to kraj jedne važne faze za Gavija, ali možda i početak nove ere – kako za njega, tako i za Barcelonu.

