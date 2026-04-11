Situacija ne jenjava: UEFA žestoko kaznila rumunjskog suca nakon derbija u Madridu

Utakmica između Barcelone i Atlético Madrida (0:2) i dalje izaziva velike reakcije, a u središtu pozornosti našao se rumunjski sudac Istvan Kovacs, koji je nakon susreta dobio suspenziju od strane UEFA-e.

UEFA je odlučila kako Kovacs do kraja sezone neće dijeliti pravdu u europskim natjecanjima, nakon niza spornih odluka koje su obilježile susret na štetu katalonskog kluba.

Ključni trenutak utakmice bio je crveni karton za Pau Cubarsíja, koji je prvotno kažnjen žutim kartonom, no nakon intervencije VAR sobe sudac je promijenio odluku i isključio mladog braniča Barcelone. Upravo taj potez, prema navodima iz UEFA-e, smatra se jednom od ključnih pogrešaka jer je odluka trebala biti donesena bez naknadne korekcije.

Dok se UEFA fokusirala na tu situaciju, iz Barcelone su stigle dodatne pritužbe na suđenje. Trener Hansi Flick istaknuo je kako smatra da je njegovoj momčadi oštećena u još jednoj situaciji, nedosuđenom kaznenom udarcu nakon igranja rukom u šesnaestercu.

Prema njegovim riječima, sporna situacija dogodila se nakon kontakta lopte i ruke Marca Pubilla, no VAR se nije oglasio.

“Ne znam zašto VAR nije reagirao. Svi griješimo, ali koja je svrha VAR-a? Ne mogu to razumjeti. Trebao je biti penal, drugi žuti karton i crveni karton. Ovo se ne bi smjelo događati”, poručio je Flick nakon susreta.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC Ljubljana pred vratima: Večer prepuna borbe nudi dvije borbe za titulu