U Realu ne mogu prežaliti Modrića: 'Bila je to pogreška, sada imamo veliki problem'

Real Madrid nikako da prežali ispadanje iz Lige prvaka od strane Bayern Münchena. U španjolskom glavnom gradu traži se krivac, a izgleda da su ga pronašli u sebi.

Naime, kako piše Fabrizio Romano, u Realu su shvatili da im je glavna pogreška bila pustiti hrvatskog kapetana Luku Modrića da ode.

"Važni ljudi u Realu vjeruju da je odlazak Luke Modrića veliki problem u pogledu toga da momčadi nedostaje vođa. Misle da je možda bila greška pustiti ga. Situacija s Danijem Carvajalom je slična i njegov status će se analizirati. O tome što će biti s njim ovisi i tko će biti trener", piše Romano.

U istoj objavi piše kako se Real ne želi opet "opeći" te kako će s Carvajalom ipak biti oprezniji. Kapetanu Reala uskoro ističe ugovor, a u Kraljevskom klubu, poučeni Modrićem, planiraju produženje zbog liderskih sposobnosti i trofejnog niza svog desnog beka.

🚨 Regarding Dani Carvajal: Important people at the club believe that Luka Modrić’s departure in terms of also leadership was a big problem, maybe a mistake.



Dani Carvajal's situation is similar and will be assessed. It will also depend on the manager. @FabrizioRomano

