TEŠKA SEZONA /

U Realu ne mogu prežaliti Modrića: 'Bila je to pogreška, sada imamo veliki problem'

U Realu ne mogu prežaliti Modrića: 'Bila je to pogreška, sada imamo veliki problem'
Foto: Latin Sport Images/Alamy/Profimedia

Poučeni Modrićem, u Realu su puno oprezniji s Danijem Carvajalom

17.4.2026.
8:15
Sportski.net
Latin Sport Images/Alamy/Profimedia
Real Madrid nikako da prežali ispadanje iz Lige prvaka od strane Bayern Münchena. U španjolskom glavnom gradu traži se krivac, a izgleda da su ga pronašli u sebi.

Naime, kako piše Fabrizio Romano, u Realu su shvatili da im je glavna pogreška bila pustiti hrvatskog kapetana Luku Modrića da ode.

"Važni ljudi u Realu vjeruju da je odlazak Luke Modrića veliki problem u pogledu toga da momčadi nedostaje vođa. Misle da je možda bila greška pustiti ga. Situacija s Danijem Carvajalom je slična i njegov status će se analizirati. O tome što će biti s njim ovisi i tko će biti trener", piše Romano.

U istoj objavi piše kako se Real ne želi opet "opeći" te kako će s Carvajalom ipak biti oprezniji. Kapetanu Reala uskoro ističe ugovor, a u Kraljevskom klubu, poučeni Modrićem, planiraju produženje zbog liderskih sposobnosti i trofejnog niza svog desnog beka.

POGLEDAJTE VIDEO: Arbeloa nakon poraza od Bayerna: 'Moji igrači osjećaju nepravdu'

Luka ModrićReal MadridAc MilanLiga Prvaka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
