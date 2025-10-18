U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, sad briljira u Poljskoj

Nogometaš Dinama na posudbi u poljskoj Cracoviji nastavlja sa sjajnim igrama. Mauro Perković koji je karijeru počeo na poziciji stopera pa se kasnije prebacio na lijevog bočnog zabio je već treći pogodak ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao, Hajduk je na potezu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pogodak je zabio u utakmici Cracovije i Rakówa koja je završila 2:0 pobjedom Cracovije. Perković koji je u Dinamo stigao nakon sjajnih igara u Istri, a iz Dinama je otišao u veljači na prošloj polusezoni. Tada su procijenili da nije spreman za igru u Dinamu, a taj bi potez mogao koštati Dinamo ako se Cracovije odluči otkupiti ugovor.

Osim Perkovića za Cracoviju je igrao i Boško Šutalo, dok je za Raków igrao drugi bivši Dinamov igrač Marko Bulat. Pogodak Perkovića možete pogledati ovdije.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!