SJAJAN POGODAK /

U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, sad briljira u Poljskoj

U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, sad briljira u Poljskoj
×
Foto: Mateusz Slodkowski/cyfrasport/imago Sportfotodienst/profimedia

Osim Perkovića za Cracoviju je igrao i Boško Šutalo, dok je za Rakow drugi bivši Dinamov igrač Marko Bulat. Pogodak Perkovića možete pogledati ovdije

18.10.2025.
22:44
Sportski.net
Mateusz Slodkowski/cyfrasport/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaš Dinama na posudbi u poljskoj Cracoviji nastavlja sa sjajnim igrama. Mauro Perković koji je karijeru počeo na poziciji stopera pa se kasnije prebacio na lijevog bočnog zabio je već treći pogodak ove sezone. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao, Hajduk je na potezu

 

Pogodak je zabio u utakmici Cracovije i Rakówa koja je završila 2:0 pobjedom Cracovije. Perković koji je u Dinamo stigao nakon sjajnih igara u Istri, a iz Dinama je otišao u veljači na prošloj polusezoni. Tada su procijenili da nije spreman za igru u Dinamu, a taj bi potez mogao koštati Dinamo ako se Cracovije odluči otkupiti ugovor.

 

Osim Perkovića za Cracoviju je igrao i Boško Šutalo, dok je za Raków igrao drugi bivši Dinamov igrač Marko Bulat. Pogodak Perkovića možete pogledati ovdije.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

Marko BulatMauro PerkovićBoŠko ŠutaloRakow
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SJAJAN POGODAK /
U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, sad briljira u Poljskoj