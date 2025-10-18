Dinamova predstava podijelila društvene mreže: 'Većina komentara je teška debilana'

Nogometaši Dinama u susretu su 10. kola HNL na stadionu u Maksimiru svladali Osijek sa 2-1 (2-0). Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2-1.

Dinamo nije oduševio protiv Osijeka, iako je pobijedio. Tri boda su ono što će se jedino u ovoj utakmici pamtiti. Simpatizeri Dinama i korisnici Facebooka koji simpatiziraju Dinamo nisu zadovoljni igrom Dinama, ali ima i onih koji nisu kritični i samim time im nisu jasni negativni komentari.

"Užas od igre, opet isti igrači, 15 njih. Bez rotacija, samo je zamijenio startere. Nema energije i volje, sve defenziva i unazad bez ideje. Niti jedna prava akcija. Mudražija na klupi, ne shvaćam ovog trenera, mulja i laže na sve strane. Sreća da Osijek nikad lošije nije izgledao".

"Mudražija, Varela i ekipa su pokazali zašto ne igraju u ono vremena što su dobili".

"Danas prvih pola sata je bilo još nekako,ali onda pas totalni. Nevistić nije kriv za gol. Vezna linija bez prave akcije. Sudac dosta loš, jer je pustio grubu igru."

"Rekao bih ovako. Dinamo je trenutno prvi u SHNL i EL. I to s momčadi gdje je 20 novih igrača i novi trener, koji su se prvi put vidjeli prije dva mjeseca. Prošle godine u to vrijeme zaostajali smo 6 bodova za prvim, a pola momčadi je bilo ozlijeđeno. Većina komentara ovdje je teška debilana, od ljudi koji ništa ne znaju o nogometu, a zadnji put su potrčali za loptom na satu tjelesnoga. Ako ga nisu bili oslobođeni."

"Ovo malo što sam čitao komentare, pa ne mogu vjerovati.... Pa ljudi, prvi smo na tablici u SHNL-u. Prvi smo u Europa ligi. O čemu vi tzv navijači komentirate?! Pitanje je zašto se nije večeras navijalo. Sisveti su za 14 dana. Navijaj večeras a bojkot neka bude za Sisvete. Nemoj kupit ulaznicu i to je to"

"Još uvijek nemamo igru u SHNL-u, sve su to slučajne akcije, slučajni potezi pojedinaca. Nema automatizma u igri da se unaprijed zna tko što radi u kojem trenutku. Jos uvijek ne shvaćam ono vraćanje golmanu i on napucava loptu tamo negdje bilo kome."

"Mario.... Pokušavaš prevariti sve one koji vole Dinamo. Uzela su se tri boda....na istim greškama koje ponavljaš. Pročitan si s idejom u igri. Poslušaj glas tribina".

"Sreća pa je nasuprot užasni Osijek, inače bi danas bilo isto kao i prošlo kolo".

"Čemu toliki pesimizam, malodušnost i sumnja u trenerovu stručnost i znanje? Pobijedili smo i na krilima te pobjede idemo dalje. Čestitam Dinamu na pobjedi uz želju da pruže svoj maksimum u četvrtak protiv Malmoa".

"Ne znam čemu ovakva negativa, prvo poluvrijeme dobro! Drugo poluvrijeme nismo se trošili, nismo dopustili ni jednu šansu Osijeku, osim gola Mikolčića, pa čak i nakon gola nismo paničarili. Nije bilo navijanja, trener izmijenio 5 igrača, rotirao je jer igramo EL za 4 dana i priveli mirno kraju. 3 boda su tu - 1 na tablici, sve u svemu rutinska pobjeda".

Dinamo u 14. imao 2-0

Podsjetimo, Dinamo je protiv Osijeka do prednosti stigao iz prve prave akcije, Bennacer je izveo udarac iz kuta, a McKenna je bio najviši na drugoj vratnici te je glavom preusmjerio loptu iza leđa Malenice.

Drugi gol zagrebački je sastav postigao u 14. miniti kada je Dominguez na 20-ak metara od vrata prihvatio nedovoljno dobro očišćen ubačaj od strane gostujuće obrane i onda prizemnim udarcem iznenadio Malenicu.

Nakon stečene prednosti Dinamo je umrtvio utakmicu, domaći igrači kao da su počeli čuvati snagu za predstojeći europski ispit protiv Malmoa koji slijedi u četvrtak u Švedskoj, dok je Osijek bio potpuno nemoćan u igri prema naprijed.

Ta učmalost na terenu ipak je razdrmana u 70. minuti. Mladi Mikolčić prihvatio je loptu na lijevom krilu, napravio nekoliko koraka prema sredini terena, a onda snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora pogodio bliži gornji kut za smanjenje na 2-1.

Postignuti pogodak ohrabrio je goste koji su do kraja utakmice ipak pokazali više napadačkih ambicija, no nisu stvorili niti jednu šansu za poravnanje.

Vodeći Dinamo sada ima 22 boda, tri više uz utakmicu više od drugog Hajduka koji u nedjelju gostuje kod Istre 1961 u Puli, dok je Osijek ostao deveti s devet bodova, tri više od zadnjeg Vukovara 1991.

REZULTATI 10. KOLA:

Petak:

Vukovar 1991 - Lokomotiva 1-1 (Gonzalez 87/Krivak 65)

Subota:

Slaven Belupo - Rijeka 1-1 (Filipović 74/Adu-Adjei 45+3)

Dinamo - Osijek 2-1 (McKenna 3, Dominguez 14/Mikolčić 70)

Nedjelja:

Istra 1961 - Hajduk (16 sati)

Gorica - Varaždin (18.15 sati)

