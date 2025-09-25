Turski novinar opleo po francuskom sudcu: 'Nemate pravo uništavati naše mentalno zdravlje'

U prvom kolu Europske lige Dinamo je u Zagrebu pobijedio Fenerbahče s 3:1. U fantastičnoj predstavi Plavih moglo se naći vrlo malo zamjerki, no situacija nije ista s Turcima koji su itekako ogorčeni izvedbom svoje momčadi, a neke zamjerke upućene su i sudcu jučerašnje utakmice, Francuzu Jeromeu Brisardu.

Tako je kolumnist tamošnjeg Aksama Engin Verel napisao: "Sudac je svirao kraj prvog poluvremena, a da Fenerbahčeu nije dozvolio ubacivanje lopte u igru. Prekinuo je akciju En-Nesyrija koji je jurio prema golu samo zato što se protivnički igrač bacio na travnjak i tražio liječničku pomoć. Naravno da je zdravlje najvažnije, ali nemate pravo uništavati naše mentalno zdravlje."

Verel smatra i da je Brisard dao prednost igračima Dinama u dvojbenim situacijama, no ipak tu je nešto progovorio i igračima Fenera: "Jako se ljutim kada naši padnu nakon najmanjeg kontakta. Ako te protivnik malo gurne, a ti završiš na travnjaku, znači da si slabiji. Zašto uvijek naši padaju, a ne oni?" - završio je turski novinar.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

