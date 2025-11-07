Afera klađenje potresla turski nogomet: Uhićeni suci, predsjednik kluba i čelnici saveza

Turski nogomet potresla je jedna od najvećih afera u posljednjih nekoliko desetljeća. Državno odvjetništvo u Istanbulu potvrdilo je da je pokrenuta velika istraga o klađenju i manipulacijama rezultata, a među osumnjičenima se nalazi 17 sudaca, jedan predsjednik Super Lig kluba, bivši vlasnik jednog drugog kluba i bivši čelnik nogometnog saveza.

Prema izvještaju državne agencije Anadolu, uhvaćeno je 18 od 21 osumnjičene osobe, dok je potraga za preostalim osumnjičenicima u tijeku. Istraga se provodi u 12 turskih gradova, a jedan od privedenih osumnjičen je i za širenje lažnih informacija na društvenim mrežama.

Masovne suspenzije i “moralna kriza” turskog nogometa

Ova istraga uslijedila je samo tjedan dana nakon što je Turski nogometni savez (TFF) suspendirao 149 sudaca i pomoćnika zbog klađenja na nogometne utakmice. TFF je u internom izvješću naveo kako je situacija “nezapamćena” te da se radi o ozbiljnoj moralnoj krizi u turskom nogometu.

Predsjednik saveza Ibrahim Haciosmanoglu potvrdio je da je istraga otkrila zastrašujuće podatke jer više od 370 sudaca u turskim profesionalnim ligama imalo je registrirane račune za klađenje, a 152 su aktivno sudjelovala u igrama na sreću.

Nevjerojatni podaci iz istrage

Među šokantnim detaljima istaknuto je da je jedan sudac uplatio čak 18.227 oklada, dok je 42 njih sudjelovalo u više od 1.000 klađenja na nogometne utakmice. Neki su, kako navode iz TFF-a, kladili se i na utakmice koje su sami sudili.

Disciplinska komisija TFF-a već je reagirala, izrekavši kazne zabrane djelovanja od osam do dvanaest mjeseci za 149 službenih osoba uključenih u skandal. No, turska javnost traži strože sankcije i transparentnost, jer afera prijeti urušavanju povjerenja u domaći nogomet.

Skandal koji trese Tursku mogao bi imati dalekosežne posljedice po nogometnu scenu te zemlje. Dok istraga traje, sve je više glasova koji upozoravaju da je ovo najveći udarac integritetu turskog nogometa u novijoj povijesti.

