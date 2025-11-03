U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera

Euroliga je odredila da se utakmica Eurolige između Hapoela iz Tel-Aviva i Dubaija kojeg vodi naš Jurica Golemac igra u Sarajevu, u dvorani Zetra što je dovelo do protesta u gradu.

U ponedjeljak su na Skenderiji osvanuli plakati protiv održavanja utakmice kao i veliki transparent koji traže od Vlade da se utakmica otkaže. Utakmica se ne može igrati u UAE jer su oni kao i Turska zabranili dolazak izraelskih momčadi. Hapoel je utakmice u Euroligi do sada igrao u Sofiji, a određeno je da će Dubai dočekati Hapoel i Maccabi na domaćem tereni.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Foto: Armin Durgut/pixsell

Utakmica s Hapoelom na rasporedu je 6. studenog, a protiv Maccabija 16. prosinca. Jurica Golemac s Dubaijem je ove sezone u osam utakmica Eurolige, pobijedio tri, a izgubio pet i trenutno su na 14. mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentativci do 17 godina kreću po svjetski tron, prva utakmica donosi jednog od favorita