U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera

U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera
Foto: Armin Durgut/pixsell

Utakmica se ne može igrati u UAE jer su oni kao i Turska zabranili dolazak izraelskih momčadi

3.11.2025.
13:50
Dominik Franculić
Armin Durgut/pixsell
Euroliga je odredila da se utakmica Eurolige između Hapoela iz Tel-Aviva i Dubaija kojeg vodi naš Jurica Golemac igra u Sarajevu, u dvorani Zetra što je dovelo do protesta u gradu.

U ponedjeljak su na Skenderiji osvanuli plakati protiv održavanja utakmice kao i veliki transparent koji traže od Vlade da se utakmica otkaže. Utakmica se ne može igrati u UAE jer su oni kao i Turska zabranili dolazak izraelskih momčadi. Hapoel je utakmice u Euroligi do sada igrao u Sofiji, a određeno je da će Dubai dočekati Hapoel i Maccabi na domaćem tereni.

U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera
Foto: Armin Durgut/pixsell

U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera
Foto: Armin Durgut/pixsell

Utakmica s Hapoelom na rasporedu je 6. studenog, a protiv Maccabija 16. prosinca. Jurica Golemac s Dubaijem je ove sezone u osam utakmica Eurolige, pobijedio tri, a izgubio pet i trenutno su na 14. mjestu. 

DubaiJurica GolemacEuroligaSarajevo
U Sarajevu osvanuli plakati i transparenti protiv utakmice momčadi hrvatskog trenera