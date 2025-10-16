Tudoru gori pod nogama: Juventus već traži nasljednika u Engleskoj

Juventus je jedina neporažena momčad nakon šest kola Serie A, no unatoč tome, talijanski i engleski mediji navode da u klubu vlada nezadovoljstvo trenutnom formom momčadi.

Prema pisanju portala Goal, čelnici Juventusa pomno prate Enza Marescu, aktualnog trenera Chelseaja, koji bi u budućnosti mogao preuzeti torinsku klupu.

Igor Tudor, koji je ekipu doveo do tri pobjede i tri remija, navodno se nalazi pod pritiskom nakon niza od tri neriješena susreta protiv Verone, Atalante i Milana. Vodstvo mu je zasad pružilo podršku, ali traži se brzi napredak, a prvi ozbiljan ispit bit će vikend ogled protiv hit-momčadi Coma pod vodstvom Cesca Fabregasa.

Tudor, bivši igrač Juventusa i hrvatske reprezentacije, poznat je po svom energičnom pristupu i čvrstom karakteru. Iako je stekao ugled modernog trenera s naglaskom na presing i disciplinu, čini se da će morati brzo dokazati da može vratiti Staru damu u vrh talijanskog nogometa.

