Tudor reže bez milosti: Dvojac otpisan, jedan već na izlaznim vratima!

Igor Tudor krenuo je u čistku – prema navodima talijanskih medija, hrvatski trener prekrižio je Douglasa Luiza i Francisca Conceiçãa iz svojih planova za sljedeću sezonu.

Luiz bi tako već ovog ljeta mogao put Engleske, gdje ga čeka Nottingham Forest, koji je ozbiljno zagrizao i već pregovara s njegovim agentom. Juventus traži posudbu uz obavezni otkup.

Conceição, koji je stigao na posudbu iz Porta, neće biti otkupljen unatoč solidnoj sezoni (5 golova, 5 asistencija u 33 nastupa).

Juve se u finišu sezone bori za Ligu prvaka, a Tudor očito već slaže momčad po svom ukusu.

