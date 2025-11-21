Trump i Ronaldo postali viralni: AI snimka iz Ovalnog ureda nasmijala internet

Donald Trump i Cristiano Ronaldo ponovno su glavne teme interneta, ali ovaj put ne zbog stvarnog političkog događaja, već zbog videa koji je generirala umjetna inteligencija.

45/47. američki predsjednik već je znao privući pozornost korištenjem AI tehnologije, no najnoviji uradak, u kojem se on i portugalska nogometna zvijezda „druže“ i igraju nogomet u Ovalnom uredu, izazvao je salve smijeha i milijune pregleda na društvenim mrežama.

Ronaldo je nedavno boravio u Bijeloj kući na svečanoj večeri koju je Trump organizirao povodom posjeta saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Američki predsjednik iskoristio je priliku da istakne koliko je ovaj susret značio njegovoj obitelji, posebno sinu Barronu.

“Moj sin je veliki obožavatelj Ronalda. Mislim da me sada malo više poštuje samo zato što sam vas upoznao,” rekao je Trump uz osmijeh.

Nakon formalnog dijela priče, internet je eksplodirao zbog videa koji je Trump objavio, potpuno generiranog umjetnom inteligencijom. U kratkoj snimci, Trump i Ronaldo opušteno „razmjenjuju dodavanja“, trče po Ovalnom uredu i demonstriraju nogometne trikove.

Ronaldo is a GREAT GUY. Loved meeting him at the White House. Really smart, and cool!!! President DJT



(TS: 20 Nov 00:48 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/xcCJBmDpMC — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 20, 2025

Stručnjaci već neko vrijeme upozoravaju da Trump koristi umjetnu inteligenciju za kreiranje viralnog sadržaja kojim jača svoju online prisutnost. Najnoviji video s Ronaldom samo je nastavak te strategije zabavan, neobičan i savršeno prilagođen viralnoj kulturi interneta.

