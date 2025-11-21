FREEMAIL
Smiješna scena /

Trump i Ronaldo postali viralni: AI snimka iz Ovalnog ureda nasmijala internet

Trump i Ronaldo postali viralni: AI snimka iz Ovalnog ureda nasmijala internet
Foto: American Photo Archive/alamy/profimedia

Ronaldo je nedavno boravio u Bijeloj kući na svečanoj večeri koju je Trump organizirao povodom posjeta saudijskog prijestolonasljednika

21.11.2025.
13:23
Sportski.net
American Photo Archive/alamy/profimedia
Donald Trump i Cristiano Ronaldo ponovno su glavne teme interneta, ali ovaj put ne zbog stvarnog političkog događaja, već zbog videa koji je generirala umjetna inteligencija.

45/47. američki predsjednik već je znao privući pozornost korištenjem AI tehnologije, no najnoviji uradak, u kojem se on i portugalska nogometna zvijezda „druže“ i igraju nogomet u Ovalnom uredu, izazvao je salve smijeha i milijune pregleda na društvenim mrežama.

Ronaldo je nedavno boravio u Bijeloj kući na svečanoj večeri koju je Trump organizirao povodom posjeta saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Američki predsjednik iskoristio je priliku da istakne koliko je ovaj susret značio njegovoj obitelji, posebno sinu Barronu.

“Moj sin je veliki obožavatelj Ronalda. Mislim da me sada malo više poštuje samo zato što sam vas upoznao,” rekao je Trump uz osmijeh.

Nakon formalnog dijela priče, internet je eksplodirao zbog videa koji je Trump objavio, potpuno generiranog umjetnom inteligencijom. U kratkoj snimci, Trump i Ronaldo opušteno „razmjenjuju dodavanja“, trče po Ovalnom uredu i demonstriraju nogometne trikove.

 

 

Stručnjaci već neko vrijeme upozoravaju da Trump koristi umjetnu inteligenciju za kreiranje viralnog sadržaja kojim jača svoju online prisutnost. Najnoviji video s Ronaldom samo je nastavak te strategije zabavan, neobičan i savršeno prilagođen viralnoj kulturi interneta.

Donald Trump Cristiano Ronaldo Ovalni Ured
Trump i Ronaldo postali viralni: AI snimka iz Ovalnog ureda nasmijala internet