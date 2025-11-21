FIFA morala mijenjati poster SP-a zbog ponajveće zvijezde, zamijenili i našeg predstavnika

Svjetsko prvenstvo 2026. godine udaljeno je sedam mjeseci. Iako je FIFA mislila da već ima službeni poster, on se morao promijeniti zbog negativne recepcije kod publike.

FIFA je izdala prvu verziju postera, ali na njemu nije bilo Cristiana Ronalda, portugalski predstavnik bio je Bruno Fernandes što je izazvalo lavinu negativnih komentara i FIFA je brzo reagirala. Uistinu, teško je shvatiti da na posteru nema nogometaša s najviše pratitelja na društvenim mrežama i jednog od najboljih nogometaša u povijesti.

FIFA je dodala Cristiana Ronalda na novi poster kao i En-Nesyrijev pobjednički udarac glavom protiv Portugala s prošlog Svjetskog prvenstva i Lionela Messija s trofejem Svjetskog prvenstva. Također, hrvatski predstavnik na inicijalnom posteru bio je Joško Gvardiol dok je na novoj verziji u vrlo istaknutom planu Luka Modrić kako ljubi katarsku broncu.

FIFA deleted the 1st official poster of 2026 World Cup from their social media accounts. They received negative comments for not including Cristiano Ronaldo. FIFA added Cristiano Ronaldo on the new poster + En-Nesyri winning header vs Portugal & put Lionel Messi with World Cup… pic.twitter.com/TCWtIYuw5l — Total Football (@TotalFootbol) November 21, 2025

