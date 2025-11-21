FREEMAIL
NAVIJAČI REAGIRALI /

FIFA morala mijenjati poster SP-a zbog ponajveće zvijezde, zamijenili i našeg predstavnika

FIFA morala mijenjati poster SP-a zbog ponajveće zvijezde, zamijenili i našeg predstavnika
Foto: Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia

FIFA je izdala prvu verziju postera, ali na njemu nije bilo Cristiana Ronalda

21.11.2025.
11:08
Sportski.net
Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia
Svjetsko prvenstvo 2026. godine udaljeno je sedam mjeseci. Iako je FIFA mislila da već ima službeni poster, on se morao promijeniti zbog negativne recepcije kod publike. 

FIFA je izdala prvu verziju postera, ali na njemu nije bilo Cristiana Ronalda, portugalski predstavnik bio je Bruno Fernandes što je izazvalo lavinu negativnih komentara i FIFA je brzo reagirala. Uistinu, teško je shvatiti da na posteru nema nogometaša s najviše pratitelja na društvenim mrežama i jednog od najboljih nogometaša u povijesti. 

FIFA je dodala Cristiana Ronalda na novi poster kao i En-Nesyrijev pobjednički udarac glavom protiv Portugala s prošlog Svjetskog prvenstva i Lionela Messija s trofejem Svjetskog prvenstva. Također, hrvatski predstavnik na inicijalnom posteru bio je Joško Gvardiol dok je na novoj verziji u vrlo istaknutom planu Luka Modrić kako ljubi katarsku broncu.

 

