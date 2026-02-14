Trener Zrinjskog bez alibija nakon katastrofalnog poraza: 'Ništa nismo zaslužili'

Borac je u Banjoj Luci uvjerljivo svladao Zrinjski 3:0 u derbiju 21. kola Premijer lige BiH i pobjegao na četiri boda prednosti u borbi za naslov. Golove su u nastavku zabili Grahovac (49’), Juričić (67’) i Deket (92’).

Ključan trenutak dogodio se u 57. minuti. Nakon što je Ćuže pogodio za 1:1, sudac Irfan Peljto je poslije VAR provjere poništio gol zbog igranja rukom Adija Nalića. Umjesto povratka u utakmicu, Mostarci su psihološki pali, a Borac je to znao kazniti.

Momčad trenera Igor Štimac nije pronašla odgovor. Štimac je nakon susreta priznao da njegova ekipa nije zaslužila ništa: zamjerio je spor protok lopte, previše dodira i manjak okomitosti u igri. “Sami smo si zakomplicirali život”, poručio je.

Zrinjski već u četvrtak čeka europski izazov protiv Crystal Palace u nokaut-fazi Konferencijske lige, a potom i domaći susret sa Široki Brijeg. Borac u idućem kolu gostuje kod Sloga Doboj.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika pobjeda Igora Štimca