Ante Budimir izborio je jedanaesterac pa ga promašio u u 98. minuti utakmice koju je njegova Oasuna izgubila protiv Valencije 0:1 u ponedjeljak u 31. kolu La Lige.

U tom susretu Budimir se i teško ozlijedio - slomio je tri rebra, što je jako loša vijest za Osasunu, ali i hrvatsku reprezentaciju koju čeka nastup na Europskom prvenstvu.

"Nogometaš Ante Budimir doživio je ozbiljnu traumu u utakmici protiv Valencije zbog koje je po završetku utakmice prebačen u kliniku Sveučilišta Navarra. Provedenim testovima utvrđeno je da napadač ima ozljedu prsnog koša s prijelomom tri rebra u desnom hemitoraksu. Igrač je primljen u kliniku Sveučilišta Navarra na promatranje napretka i liječenje analgeticima do daljnje procjene u sljedećih nekoliko sati", stoji u klupskom priopćenju.

Nakon utakmice protiv Valencije o Budimiru je govorio i njegov trener Jagoba Arrasate koji je otkrio da mu se naš napadač ispričavao zbog promašenog penala.

"Tražio me već tri puta za oprost, ali ja nemam što oprostiti, ovdje nitko nije zakazao. Dogodila se blokada i za njega je to nešto čudno, glava utječe jako u ovim situacijama. Sigurno je da će ova situacija ostati u sjećanju obzirom da je to bila posljednja akcija na utakmici. Budimir je inače igrač koji je pouzdan kada su u pitanju penali, do danas nije promašio niti jedan jedanaesterac, ali sve je to dio nogometa. Odigrali smo dobru utakmicu, nismo zaslužili poraz, ali ostali smo bodova. ostaje žal.", rekao je trener Osasune.

Da je Budimir zatresao suparničku mrežu, bio bi to njegov 17. gol ove sezone u Primeri, koliko je postigao i vodeći strijelac lige Ukrajinac Artem Dovbik koji igra za Gironu.

Valencija je ovom pobjedom napredovala za jednu poziciju i sada je sedma sa 47 bodova, dok je Osasuna ostala na 11. poziciji sa 39 bodova. Na vrhu je Real Madrid sa 78 bodova ispred Barcelna sa 70 i Girone sa 65 bodova.