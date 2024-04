Ante Budimir izborio je jedanaesterac u 96. minuti pa ga promašio u porazu njegove Oasune od Valencije 0:1 u 31. kolu La Lige.

Budimir bi golom iz najstrože kazne gotovo sigurno donio svojoj ekipi bod, no on je uistinu katastrofalno izveo jedanaesterac, zastao je i skoro se popiknuo prije šuta te na kraju loše zahvatio loptu koja je jedva stigla do golmana.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

"Nije samo promašio, ovo je bio sigurno najgori penal koji ste vidjeli ove sezone, a možda i ikada", vikao je komentator.

Da je Budimir zatresao suparničku mrežu, bio bi to njegov 17. gol ove sezone u Primeri, koliko je postigao i vodeći strijelac lige Ukrajinac Artem Dovbik koji igra za Gironu.

Valencija je ovom pobjedom napredovala za jednu poziciju i sada je sedma sa 47 bodova, dok je Osasuna ostala na 11. poziciji sa 39 bodova. Na vrhu je Real Madrid sa 78 bodova ispred Barcelna sa 70 i Girone sa 65 bodova.