U posljednjem susretu 29. kola HNL-a, derbi utakmici na Rujevici, nogometaši Rijeke su svladali Hajduk s 2-0 (1-0).

Pobijedila je Rijeka oslabljeni Hajduk, koji je bio bez prvog strijelca lige Marka Livaje i Filipa Krovinovića, a s ta tri boda Rijeka se popela sve do trećeg mjesta na ljestvici. Prvi pogodak je postigao Matija Frigan u devetoj, a drugi Antonio Marin u 75. minuti.

Utakmicu je komentirao trener Hajduka Ivan Leko

Tjedan je dobro počeo, ali nije dobro završio…

"Zasluženo smo izgubili, Rijeka je bila bolja ekipa, imala je više šansi. Znali smo da će nam biti teško. Psihološki je bilo teško pripremiti ekipu nakon utakmice u Kupu. Imali smo i određene izostanke. Bilo je nekih dobrih momenata, 15-20 minuta u prvom poluvremenu. Pokušavali smo i u drugom poluvremenu, sve do drugog gola. Trebamo prihvatiti da je Rijeka bila bolja i da je imala raspoloženije pojedince. Čestitam im."

Pokušali ste s nekim izmjenama nakon utakmice u srijedu.

"To se može uzeti kao nekakav razlog. Ali u Europi se svaki tjedan igraju utakmice, svaka 3-4 dana, nama je ovo prvi put dosad. Ako želimo igrati Europu, na to se moramo priviknuti. To je detalj koji nije odlučio utakmicu."

Bilo je perioda igre u kojima je i Hajduk imao prilika…

"Imali smo svojih momenata, da smo tad zabili gol, možda bi bilo drugačije. Ali trebaš 90 minuta parirati, biti čvršći, a mi smo krenuli mekano. Ne bi bilo korektno gledati 'što bi bilo kad bi bilo'. Moramo priznati da je protivnik bio bolji. Moramo trenirati više i pokušati rasti, sad ćemo imati vremena."

Samo je Lokomotiva primila više golova od Hajduka.

"To je ključan problem. Ne možeš biti ozbiljna ekipa ako svaku utakmicu primiš dva gola. Mi primamo golove kad nas ima viška u šesnaestercu. To je konstantno tako. Mi pokušavamo ukazati na to, ali fali nam to da živiš za to da ispucaš loptu iz šesnaesterca. Odavno to fali ovdje. To se vidi."

Juniori odlaze na završnicu Lige prvaka…

"Mi smo u svojim problemima. Ne možemo spojiti normalan tjedan s treninzima, treniramo s 12, 13 ili 14 igrača. Uvijek ima ozlijeđenih. Ne veseliš se sljedećem tjednu kad znaš da je teško očekivati da će biti normalan. Meni je drago da ti momci idu pokušati napraviti nešto veliko i osvjetlati obraz našeg kluba."