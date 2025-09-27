Trener Girone drži jedinicu Vatrenih prikovanog na klupi: 'Livaković će braniti kad ja tako odlučim'

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ostao je i četvrtu utakmicu zaredom na klupi za pričuve Girone, a njegov trener to objašnjava uspješnim obranama prvog vratara Paula Gazzanige.

Gazzaniga, 33-godišnji Argentinac, u petak je bio među vratnicama katalonskog nogometnog kluba u remiju 0-0 s Espanyolom.

"Imamo trojicu odličnih vratara i jednog koji je ozlijeđen. Ja odlučujem o tome hoću li, ili neću, promijeniti vratara“, izjavio je trener Miguel Angel Sanchez Munoz "Michel“ na konferenciji za medije nakon utakmice.

"Jako poštujem igrače i ono što su mi dali svih ovih godina, a dali su mi puno. Gazzaniga je jedan od njih i jako dobro brani“, dodao je.

Livaković je prije mjesec dana, u posljednjim trenucima prijelaznog roka, došao u Gironu jer nije branio u turskom Fenerbahčeu. No 30-godišnji vratar sada se suočava s istim problemom u španjolskoj ligi.

Utakmice sa Celtom Vigo (1-1), Levanteom (0-4) i Athletic Bilbaom (1-1) odgledao je s klupe pa se nadao debiju protiv Espanyola, što se nije dogodilo.

"Ovdje postoje razna razmišljanja, također i ona interesna. Onog dana kada Livaković bude branio, to će biti zato što sam ja tako odlučio. Imamo dvojicu odličnih vratara“, poručio je Michel.

Girona se nalazi na dnu prvenstvene ljestvice nakon sedam kola. U subotu će na svom terenu ugostiti jedanaestoplasiranu Valenciju pa se nada prvoj pobjedi.

"Nalazimo se u pomalo kritičnoj situaciji, ali nastavljamo veslati kako bismo što prije izašli iz nje“, rekao je trener. "Korak po korak i pobjeda će morati doći, nadam se već protiv Valencije“, dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'