Transfermarkt ažurirao cijene: Velika četvorka u minusu, jedna momčad neočekivano skočila

Poznata stranica Transfermarkt krajem rujna objavila je novo ažuriranje tržišnih vrijednosti igrača u SuperSport HNL-u. Prema novim podacima, ukupna vrijednost domaće lige sada iznosi 221,75 milijuna eura, čime se još jednom potvrđuje da hrvatsko prvenstvo ostaje važan izvor talenata i razvojno tržište za europski nogomet.

Najvrjedniji klub i dalje je Dinamo Zagreb, no unatoč tome doživio je pad od oko 4,5 posto. Momčad koja je ranije vrijedila 70,45 milijuna eura sada je procijenjena na 67,25 milijuna. Najskuplji igrač lige i dalje je Dinamov Ismael Bennacer, čija vrijednost iznosi 10 milijuna eura. Slično je prošla i Rijeka, koja je s 37,93 pala na 36,88 milijuna eura, što je pad od 2,8 posto, dok je Hajduk zabilježio tek minimalni minus – s 40,98 milijuna sada vrijede 40,73 milijuna, odnosno 0,6 posto manje.

Osijek je pao na 19,40 milijuna eura, što je 800 tisuća manje nego ranije (oko 4 posto). S druge strane, Istra 1961 ostvarila je lagani rast od 1,2 posto, a najveće pozitivno iznenađenje donijela je Lokomotiva, koja je skočila za čak 12,6 posto, s 9,53 na 10,73 milijuna eura.

Najveći gubitnik ovog ažuriranja je Vukovar 1991, koji je s 7,56 pao na 6,75 milijuna eura, što je pad od 10,7 posto. Slaven Belupo bilježi rast od 4 posto, Gorica 1,9 posto, dok je Varaždin u minusu za oko 4 posto.

Ukupno gledajući, iako je većina vodećih klubova poput Dinama, Rijeke i Osijeka zabilježila pad vrijednosti, HNL i dalje drži respektabilnu tržišnu brojku, a Lokomotiva je pokazala da iznenađenja uvijek ima.

