OVO ĆE ODJEKNUTI /

Transfer bomba iz Maksimira: Kapetan se vraća u Dinamo?

Transfer bomba iz Maksimira: Kapetan se vraća u Dinamo?
Foto: Matija Habljak/pixsell

U osam godina za 'Plave' Livaković je skupio 293 nastupa primivši 233 golova. Mrežu je sačuvao netaknutom 138 puta

15.11.2025.
11:48
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Ako je vjerovati 24sata i njihovim izvorima bliskim Dinamu, hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković odugovlačit će s debijem za Gironu kako bi je na zimu mogao napustiti i u potrazi za većom minutažom prijeći u – Dinamo.

Livaković je u Dinamu proveo najveći dio svoje karijere, provevši u njemu osam godina u kojima je za Modre odigrao 293 utakmice. U tih osam godina Livaković je stigao i do statusa kapetana, a Dinamo je ostvario najveće uspjehe u modernoj povijesti, ostvarivši "europsko proljeće" po prvi put nakon 49 godina, kao i plasman u četvrtfinale Europske lige protiv Villarreala. U Livakovićevu mandatu na Dinamovim vratima Dinamo je došao i na korak od prolaza grupne faze Lige prvaka, a osvojio je sedam naslova prvaka. Livaković je u utakmici protiv Farskih Otoka nekoliko puta spašavao Vatrene, no izbornik Zlatko Dalić je najavio kako mora braniti u klubu ako želi na Svjetsko prvenstvo.

Uzevši u obzir situaciju u Dinamu i nesigurnost Ivana Nevistića, kojemu je nedavno oduzet status dokapetana, može se reći kako bi Livakovićev povratak bio pun pogodak za sve involvirane strane. Iako treba podsjetiti da bi, zbog pravila FIFA-e, jedna minuta na golu Girone spriječila taj transfer.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić odabrao s kojim igračima napada Farske otoke

Ivan NevistićDominik LivakovićDinamoHnlSvjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko Dalić
