Tragedija na terenu: Reprezentativac Toga u kritičnom stanju nakon stravične nesreće u Kini

Nogometni svijet potresla je teška nesreća u kineskoj drugoj ligi, u kojoj je 31-godišnji togoanski veznjak Samuel Asamoah doživio ozbiljne ozljede vrata tijekom utakmice između Guangxi Pinggua i Chongqing Tonglianglonga.

Incident se dogodio nakon jednog duela uz aut-liniju, kada je protivnički igrač Zhang Zhixiong gurnuo Asamoaha, a ovaj je glavom snažno udario u LED reklamni pano uz rub igrališta. Udarac je bio toliko snažan da je Asamoah ostao nepomično ležati na travi, dok su igrači obje momčadi u šoku pozivali liječnike.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. <a href="https://t.co/dfV5CvYO75">pic.twitter.com/dfV5CvYO75</a></p>— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) <a href="https://twitter.com/CSV2050/status/1975130578929471531?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Medicinski tim reagirao je odmah, a klub je naknadno objavio da je veznjak zadobio višestruke prijelome vratnih kralježaka te ozbiljna oštećenja živčanog sustava. Nalazi pokazuju da postoji visok rizik od paraplegije, odnosno trajnog gubitka pokretljivosti donjeg dijela tijela.

U ponedjeljak su iz Guangxi Pinggua potvrdili kako je Asamoah hitno operiran i trenutačno se nalazi u stabilnom stanju. “Njegov oporavak bit će dugotrajan, a o daljnjem razvoju situacije javnost će biti obaviještena nakon dodatnih pretraga,” stoji u priopćenju kluba.

Prema izvještajima kineskih medija, sudac utakmice pokazao je žuti karton Zhang Zhixiongu, igraču koji je gurnuo Asamoaha, iako su mnogi smatrali da je incident trebao biti oštrije sankcioniran.

Iskusni veznjak iza sebe ima šest nastupa za reprezentaciju Toga, a najveći dio karijere proveo je u Belgiji, gdje je nosio dres Eupena i Sint-Truidena. Kasnije je igrao u Rumunjskoj, da bi prošle godine stigao u Kinu.

Tragična scena podsjetila je na sličan slučaj iz Engleske, kada je bivši napadač Arsenala Billy Vigar prošlog mjeseca preminuo nakon što je u niželigaškoj utakmici zadobio tešku ozljedu mozga udarivši u betonski zid uz teren.

Nogometna zajednica u Togu i Kini šokirana je ovim događajem te izražava podršku Asamoahu i njegovoj obitelji, nadajući se njegovu potpunom oporavku — iako liječnici zasad ostaju oprezni u prognozama.

