Totalni kaos oko Modrića u Miamiju, zaštitari morali reagirati!

Uoči utakmica protiv Kolumbije i Brazila, Luka Modrić i Andrej Kramarić svratili su na Miami Open, gdje su pratili dvoboj Marin Čilić i Alexander Zverev u trećem kolu.

Modrić je odmah privukao veliku pažnju publike, navijači su ga neprestano zaustavljali zbog fotografija, pa ni tijekom meča nije imao mira, uz stalnu pratnju zaštitara turnira.

Za razliku od njega, Kramarić je prošao znatno mirnije i bez gužve pratio susret, očito manje prepoznat među američkom publikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijani: Luka Modrić i sljedeće godine u Milanu