Toronto u crveno-bijelom: Stotine Hrvata slavilo s hrvatskim reprezentativcem

Više stotina hrvatskih navijača okupilo se na BMO Fieldu u Torontu kako bi proslavili 8. izdanje "Noći hrvatske baštine", koju je organizirala Kanadsko-hrvatska gospodarska komora u partnerstvu s Toronto FC-om, a glavna zvijezda bio je hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Jednom godišnje Kanadsko-hrvatska gospodarska komora organizira Noć hrvatske baštine. Proslava je to hrvatske kulture, jačanja zajedništva i ponosa, te isticanja doprinosa Hrvatske sportu.

Ovogodišnji događaj organiziran je na utakmici MLS-a između Toronta i Orlando Cityja čiji dres nosi hrvatski reprezentativac Marco Pašalić. Na tribinama se okupilo više stotina hrvatskih navijača iz cijele Kanade, većina noseći tradicionalne "crveno-bijele kvadratiće" i dresove.

Program na BMO Fieldu počeo je prije utakmice, kada se nekoliko stotina Hrvata, uključujući hrvatskog veleposlanika Vicu Skračića i generalnog konzula RH Antu Jovića, okupilo na stadionu u "Budweiser King Patiu" uz hrvatsku glazbu koju je puštao DJ Frankie Fean, te hranu i prigodne poklone i suvenire TFC-a. Potom je 90-tak mladih Hrvata sudjelovalo u svečanom otvaranju susreta između Toronta i Orlanda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glavna zvijezda utakmice bio je hrvatski reprezetativac Marco Pašalić koji bi kod svakog dodira lopte doživio ovacije, a posebno nakon što je namjestio drugi gol za svoju momčad koja je izgubila za 2-4. Nakon utakmice Pašalić se pridružio hrvatskim navijačkima podijelivši brojne autograme uz nezaobilazno fotografiranje.

'Nevjerojatan je osjećaj vidjeti toliko Hrvata'

"Srce mi puca. Nevjerojatan je osjećaj vidjeti toliko Hrvata na tribinama i u publici na ovom događaju," rekao je Pašalić.

"U Orlandu nema puno Hrvata, pa sam morao putovati sve do Toronta da vas pronađem. Ovdje u Torontu stvarno možete osjetiti koliko je jak hrvatski duh, posebno daleko od Hrvatske," dodao je.

Suradnja Komore s Toronto FC-om i podrška koju prima od drugih lokalnih organizacija, uključujući Croatia Mississauga, Croatia Norval i Hamilton Croatia, učinila je ovaj događaj kamenom temeljcem kulturnog kalendara zajednice.

"Noć hrvatske baštine nije samo nogomet, riječ je o ponosu, jedinstvu i priznanju," rekao je Ivan Grbešić, član izvršnog odbora Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.

"Prisustvo člana hrvatske nogometne reprezentacije ovdje s nama učinilo je večer još značajnijom, a vidjeti izraze lica naših mladih kako nestrpljivo čekaju priliku za susret s Marcom bilo je neprocjenjivo i neopisivo. Posebno hvala svima koji su došli proslaviti našu kulturu i zajednicu i koji su doprinijeli da ovaj događaj bude još jedan uspješan," dodala je Wanita Kelava, voditeljica Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Srna za RTL Danas uoči okupljanja reprezentacije