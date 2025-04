Euforije ne nedostaje, Torcida uoči ključne utakmice poslala poruku: 'Svi putevi vode na Poljud'

Ovogodišnja sezona SuperSport HNL-a polako se bliži svome kraju. Šest je kola do kraja prvenstva, vode Hajduk i Rijeka s 56 bodova dok četiri manje ima trećeplasirani Dinamo. Novo poglavlje napete HNL završnice ova tri kluba ispisat će nam već u srijedu.

Rijeka na Rujevici čeka Osijek, Dinamo će na gostovanje u Veliku Goricu dok Hajduk na Poljudu igra s Istrom. Momčad iz Pule lovi treći uzastopni skalp nad tri vodeća kluba Hrvatske, nakon što su već rušili Dinamo i Rijeku. Ozbiljnosti situacije svjesna je i Torcida pa su se tako navijači Hajduka oglasili uoči jedne od ključnih utakmica sezone:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL No, domaća momčad je u 42. minuti iskoristila terensku inicijativu i došla u vodstvo. Mario Marina je dobio loptu u kaznenom prostoru i pucao s desetak metara, ali je Prpić uspio blokirati taj šut. No, lopta se u visokom luku odbila prema suprotnoj strani, gdje ju je na volej dočekao Matej Vuk i sa sedam metara svladao gostujućeg vratara Tonija Silića.

"Još je šest kola do kraja prvenstva, šest finala pred nama! Prva od tri domaće utakmice igra se u srijedu, a nakon puno godina kraj travnja dočekujemo s dobrim izgledima da naši snovi mogu postati stvarnost! I zato ne postoji bolji motiv da u srijedu u 17:30 napunimo Poljud i zagrmimo od prve do zadnje minute. Kontra radnom danu i obavezama, stavimo Hajduk na prvo misto i zajedništvom svih tribina, gromoglasnom pjesmom i nezaustavljivom strašću pogurajmo Hajduk do pobjede! Ajmo Bijeli, tako se to radi!" - objavili su, a njihovo priopćenje nosilo je naslov "Svi putevi vode na Poljud!"

