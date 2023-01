Svaki poraz Hajduka naiđe na kritike i ogorčenje bijelog nogometnog puka. Tako je bilo od svagda, tako će biti u budućnosti. Od splitskih Bilih navijači, bivši igrači, bivša i sadašnja Uprava, kroničari kluba, novinari koji prate Hajduk, svi živi, a i mrtvi, traže rezultate, pobjede, hajdučku, mušku igru, kako to vole isticati u Dalmaciji.

Jedan od takvih je i Tonći Kukoč Petraello, nekadašnji lijevi bek Hajduka, koji pritom i traži neka objašnjenja. Njegovo pitanje postavljeno na društvenim mrežama baš je u sridu - pun pogodak!

'Livaja ne može sam, a Leko je tražio 5 novih igrača'

Naime, Tonći Kukoč Petraello prije 16 je sati na svom službenom Facebook profilu napisao:

"Leko je tražio 5 novih igrača kada je došao u klub, ni jednoga kojeg je on tražio nisu mu doveli. Livaja ne može igrati sam, od kada je došao u klub, on vuče Hajduk, teško se boriti za prvo mjesto kada tražiš igrače a prvenstvo je već počelo. Tko god da sada dođe trebati će prilagodbu, a za to se sada nema vrimena. U vrime kada je Hajduk igrao bolje nego sada, u Splitu se vikalo 'Uprava odlazi!' Zašto Torcida sada ne viče 'Uprava odlazi?'

Na to su osvanula dva zanimljiva komentara pratitelja Tonćija Kukoča. Prvi je napisao - "A kako će vikat kad je udarni transparent Naš Hajduk. Drugi se nadovezao - "Zato jer je Torcida Uprava".

Inače, poznato je kako Torcida ima jak utjecaj na klub, a udruga "Naš Hajduk" (udruga građana i navijača) izuzetno je jako i važno tijelo u razvoju kluba, pa u javnosti postoji svojevrsna stigma kako Naš Hajduk i Torcida u konačnici i vode klub. Je li to istina ili nije, u to nećemo ulaziti, ali ćemo istaknuti neke činjenice, te pokušati približiti kroz činjenice, prenesene, javne i službene, tu bitnost koju Naš Hajduk ima na sam klub.

"Naš Hajduk okuplja članove Hajduka svih dobi, interesa i pogleda na svijet. Oni dolaze iz različitih gradova i država, a veže ih pripadnost i ljubav prema Hajduku. Svi oni su učlanjivanjem u Hajduk jasno i glasno kazali, Hajduk je naš klub, klub svojih navijača. Od 1911. Hajduk je klub svojih navijača i to će biti za sva vrimena", stoji na službenoj web stranici Naš Hajduk na naslovnici web sitea.

Dakle, Torcida i Naš Hajduk povezani su i praktički isto tijelo, ista planeta u svemiru zvanom - Hajduk! Naš Hajduk osnovala je Torcida s ciljem provedbe demokratskih izbora za Nadzorni odbor HNK Hajduk, stjecanja dionica Hajduka te okupljanja članova Hajduka, kako to stoji u službenom objašnjenju na Wikipediji.

Naš Hajduk dosad stekao 30,12 % dionica Hajduka

Na skupštini Našeg Hajduka članovi na mandat od četiri godine biraju Upravni odbor. To je kolektivno izvršno tijelo Našeg Hajduka koje broji pet članova među kojima su i predsjednik i tajnik te nitko od njih za tu funkciju ne prima nikakvu novčanu naknadu.

Naš Hajduk je do sada stekao 30,12 % dionica Hajduka i to kroz projekt otkupa dionica “Za sva vrimena” u sklopu kojega je do 2022. godine prikupljeno više od 19 milijuna kuna kroz donacije navijača. Taj novac nije vezan za članarine koje navijači uplaćuju izravno na račun kluba, nego se prikuplja odvojeno u vidu donacija.