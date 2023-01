Istra je jučer u Puli pomela Hajduk s 3-0, a službeni Facebook profil Hajduka užario se. Kako i ne bi. Ovo je bio šokantan poraz za nogometaše Ivana Leke koji je rastužio pristalice Bijelih. Komentari korisnika Facebooka samo su pljuštali nakon poraza Hajduka...

'Pristup je bio nikakav'

"Treba biti realan i reći da je pristup igrača bio nikakav, pretrčali 12 metara svi skupa", napisao je jedan nogometni pratitelj, dok je drugi dodao:

"Trčali su oni, samo kad ne znaš koji dio prostora pokrivati, to trčanje ti ništa ne znači", dodao je drugi.

"Treba reći konačno pravu istinu da Lukša i Niko nisu dostojni po ničemu voditi klub kao Hajduk. Šteta koju su učinili klubu je dugoročna."

Izdvojili smo neke od zanimljivijih komentara ispod jučerašnje Hajdukove objave konačnog rezultata u Puli na svom Facebook profilu. Jučer smo pisali o prvim reakcijama, a danas nakon (ne)prospavane noći svih navijača Hajduka izdvajamo ostale...

'Šteta je počinjena prije 30 godina'

"Šteta je počinjena prije trideset godina... Lukša i Niko su krivi utoliko što su nam vratili nadu... Rožić, Šurjak, (nastavite niz) su grobari Hajduka.... Jesu li oni bili dostojni?"

"15 primljenih golova u 12 odigranih utakmica ove sezone".

"Politika dovođenja pojačanja u hodu u prvih pet kola dolazi na naplatu po milijunti put."

"Ante Erceg - gospodin i pravo hajdučko srce".

Reakcije nakon presice

Facebook korisnici posebno su imali što za reći nakon presice Ivana Leke, na kojoj se posuo pepelom...

"Usred sezone u kojoj želiš napasti titulu ne mijenja se formacija iz temelja. Ali, ako su odustali od titule ove sezone, ovo je legitimna odluka i treba uigravati ekipu za iduću sezonu. Jer takve stvari se ne uče preko noći".

"Treneru su prodali pet igrača, doveli igrača za kojega je on rekao da je valjda dobar, a koliko dobar da treba pitat one koji su ga doveli. Znači, on nema nikakav utjecaj pri odabiru igrača. Glavno je da mi skupimo 112 000 članova, a rezultat i ekipa su u drugom planu."

"Nije korektno ovako napadati trenera, nakon nepunog mjesec dana rada u klubu, trener je dao korektnu izjavu. Puno toga se večeras negativnog poklopilo, od ne igranja glavnog obrambenog igrača, obranjenih nemogućih zicera protivničkog golmana te dva poništena gola od strane VAR-a ,od kojih je ovaj drugi bio čist. Normalno treba pohvalit igru Istre koji su na širokom prostoru uneredili Hajdukovu obranu. A ja bih još dodao da mi s ovim golmanom ne možemo napadati prvo mjesto, najvažnije nam je imati boljeg golmana i desnog beka, jer nema smisla gubiti Sahitija na desnoj strani."

Istra 1961 je ostala šesta na ljestvici, ali sada ima 24 boda, tri manje od četvrtog Varaždina i petog Slavena Belupa, a pet više od sedme Lokomotive. Drugi Hajduk je, pak, ostao na 38 bodova, sedam manje uz utakmicu više od vodećeg Dinama, a četiri više od trećeg Osijeka.