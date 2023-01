U posljednjoj utakmici 19. kola HNL-a Istra 1961 je pred rekordnim brojem gledatelja na svom stadionu "Aldo Drosina" svladala Hajduk sa 3-0 (1-0).

Pogotke za domaće postigli su Ante Erceg (29, 65) i Einar Galilea (53).

Obje momčadi od samog su početka susreta težile nadigravanju, a otvorena igra donijela je brojne prilike na obje strane. Ipak, do pogotka se čekalo do 29. minute, a tada je zabljesnuo najbolji strijelac Istre ove sezone, bivši napadač Hajduka, miljenik Torcide i dobitnik nagrade "Hajdučko srce" Ante Erceg. On se na lijevoj strani kaznenog prostora lakoćom oslobodio mladog Prpića i pogodio bliži kut Sentićeva gola.

VAR poništio dva izjednačenja

Velikog upliva na konačni rezultat imali su i događaji iz završnice prvoga dijela kada je Hajduk dva puta tresao mrežu domaćih, ali oba ta gola su poništena nakon poduže VAR provjere zbog zaleđa. Prvi nesuđeni strijelac bio je Melnjak koji je u 36. minuti glavom pospremio odbijanac od grede nakon udarca Mlakara. No, pregledom snimke ustanovljeno je kako je netko od igrača Hajduka bio u zaleđu u začetku akcije, odnosno prilikom Krovinovićeva ubačaja iz slobodnog udarca u kazneni prostor. Šest minuta kasnije Borevković je kaznio neuspješno istrčavanje Majkića na novi Krovinovićev ubačaj, ali tom prigodom Istrin vratar je u pokušaju "boksanja" lopte pogodio igrača Hajduka od kojega je lopta odbila na nogu Borevkovića koji je ostao u zaleđu.

Početkom nastavka Istra je udvostručila prednost nakon prekida. Petrušenko je izveo korner, a Galilea ostao nečuvan na šest metara od Hajdukova gola i preciznim udarcem nogom zatresao mrežu.

Susret je bio i definitivno odlučen u 65. minuti kada je Hujber na desnom krilu pretrčao Melnjaka, ubaco prizemnu loptu na peterac gdje se Erceg bolje snašao od Simića i uz dosta sreće po drugi se put upisao u strijelce.

Istra 1961 je ostala šesta na ljestvici, ali sada ima 24 boda, tri manje od četvrtog Varaždina i petog Slavena Belupa, a pet više od sedme Lokomotive. Drugi Hajduk je, pak, ostao na 38 bodova, sedam manje uz utakmicu više od vodećeg Dinama, a četiri više od trećeg Osijeka.

Prva hrvatska nogometna liga, 19. kolo

Pula, stadion Aldo Drosina, početak u 17.10

Istra - Hajduk 3:0 (Erceg 29', 65', Galilea 53')

Istra: Majkić, Hujber, Caseres, Galilea, Vuk,. Petrusenko, Marešić, Mahmoud, Perković, Erceg, Kadušić

Hajduk: Sentić, Simić, Borevković, Prpić, Grgić, Kalik, Melnjak, Sahiti, Krovinović, Mlakar, Livaja

90'+4' Gotova je utakmica, Istra - Hajduk 3:0.

90' Igrat će se još četiri minute sudačke nadoknade.

88' Krovinović dobro puca i gađa vratnicu, ali i da je to ušlo, ne bi bilo ništa jer je označeno zaleđe.

83' Hajdukovci pokušavaju nešto napraviti, ali prilično jalovo to izgleda. Tempo igre je jako pao.

75' Mijenja i Leko. U igru je ušao novi igrač Bijelih Benrahou umjesto Kalika.

72' Trener Istre sada je u pet minute promijenio tri igrača. Prvo je uveo Bakrara i Lisicu umjesto Ercega i Mahmouda, a ubrzo nakon toga u igru je ušao Marin umjesto Kadušića.

65' GOOOL Istra je zabila i treći gol. Nakon kontre je ponovno zabio Erceg.

58' Moglo je sada biti jako opasno pred golom Istre. Kalik je ubacio prema Livaji, a domaći branič u posljednji tren izbacuje u korner.

53' GOOOL Istra vodi 2:0. Petrušenko je ubacio iz kornera, a Galilela je bio nečuvan na desetak metara i iz prve zakucao u mrežu.

48' Istra izvela kontru koja je mogla biti opasna, ali Simić dobro reagira i izbacuje Hujberovo dodavanje prema Ercegu.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' + 7' Gotovo je prvo poluvrijeme.

45' Bit će čak sedam minute sudačke nadoknade prvog poluvremena.

43' Hajduk opet trese mrežu, Boreković je zabio, ali ni ovaj gol neće vrijediti. Ponovno je poništen zbog zaleđa nakon pregleda snimke.

36' Hajduk je vrlo brzo zabio gol za izjednačenje, ali on je poništen nakon pregleda snimke zbog zaleđa.

29' GOOOL Istra vodi 1:0! Krasan gol zabio je Erceg, nakon što je osvojio loptu u duelu s Prpićem. Odlično je pogodio s 13 metara.

19' Novi pokušaj Hajduka. Krovinovića je pucao, Majkić obranio, na odbijenoj lopti je bio Kalik, ali je još jednom obranio vratar Istre.

16' Pogriješili su nogometaši Istre na 20 metara od svojih vrata. Krovinović kombinira s Livajom, ali je previše oklijevao i nije uspio opasnije zaprijetiti.

10' Vrlo miran početak u Puli, nije bilo ozbiljnijih prilika.

1' Počela je utakmica u Puli.

16.00 Stigli su sastavi, trener Hajduka Ivan Leko morao je napraviti dvije promjene u odnosu na prethodnu utakmicu - nigerijski stoper Awaziem mora pauzirati zbog kartona, a nema ni Mikanovića koji je preselio na klupu.

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju u Puli, gdje protiv Istre 1961 od 17.10 igraju utakmicu 19. kola Prve HNL.

U ovaj dvoboj Hajduk ulazi kao drugoplasirana momčad lige, sa sedam bodova zaostatka za prvoplasiranim Dinamom i pobjeda im je neophodna kako bi zadržali priključak za Modrima.

"Istra ima najbolju obranu lige. U zadnjih pet utakmica četiri 'clean sheeta'. Zaslužuju i više bodova nego što imaju. Jako su organizirani. Točno se zna što rade bez baluna, a što s balunom. Mi ćemo morati biti dobri da bi uspjeli izdominirati. Znamo da je Istra dobra, da igraju bez respekta", rekao je u najavi utakmice trener Hajduka Ivan Leko.