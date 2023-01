Istra je jučer razbila Hajduk na Aldo Drosini s 3-0, a junak utakmice bio je nekadašnji hajdukovac Ante Erceg s dva gola, u 29. i 65. minuti, a za 2-0 u 53. je poentirao Einar Galilea.

'Sve se dalo naslutiti protiv Šibenika'

Nekadašnji nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener niželigaša Karlovca te jedan od najcjenjenijih komentatora nogometnih zbivanja kod nas, Div sa Žnjana i bivši trener Istre Igor Pamić, javio nam se u ponedjeljak ujutro prije treninga. Igor nam je odmah dao do znanja da je igra Hajduka protiv Istre bilo nogometno samoubojstvo...

"Dalo se to naslutiti već protiv utakmice sa Šibenikom. Ja sam u jednom svom krugu pričao o Hajduku, jer svima nama je interesantan Hajduk s novim trenerom i kazao da će Bijeli imati velikih problema. Eto, to je moje mišljenje što se pokazalo i koje se pokazalo jučer u Puli. Hajduk je čak na otvaranju bio dobar, agresivan, međutim to je harakiri nogomet. Ovaj nogomet kakav Hajduk momentalno igra je harakiri", kazao nam je bez pardona i dlake na jeziku Igor Pamić i dodao:

'Hajduk čeka teška polusezona'

"Čeka Hajduk jedna teška polusezona, puna negativnih iznenađenja. Znači, u Hajduku uopće nema raspored linija - vidi se agresivnost, vidi se ofenzivnost - međutim, držim fa Hajduk nema kadar za pobjeđivati u serijama, a niti za igrati nogomet i pobjeđivati pritom".

Govorimo sad o Lekinom nogometu ili nekim starim navikama od prije?

"Ne znam, ne znam Leku individualno, međutim ako je u Club Bruggeu slagao momčad, imao je bolju momčad i kad je radio u Kini, ne znam sad više točno gdje, međutim on je sad dobio jednu momčad koja... Vidio sam ja njegovu izjavu - traži 5 igrača. Tražio je Dambrauskas, tražio je i Karoglan... Nije to ništa novo. Tražiti 5 igrača i ne dobiti ih, igrati pritom ovakav nogomet je vrlo opasno."

'Ovako će Hajduk vrlo teško dobivati'

Malo smo gledali komentare na društvenim mrežama i simpatizeri Hajduka krive politiku dovođenja igrača i Upravu kao takvu. Ivan Leko je tek došao. Kako to komentirate?

"Ja se slažem, ja se slažem da je Ivan Leko tek došao i preuzeo vrući posao u jednoj specifičnoj situaciji, međutim možda je to prenaglašeno od strane Hajduka i preoptimistično - da Hajduk samo tako može očekivati osvajanje naslova prvaka Hrvatske, pogotovo pri ovakvom zaostatku. Tvrdim, s trenerske strane, ovaj nogomet što momentalno igra Hajduk, svaka čast svima, međutim ovako će Hajduk vrlo teško pobjeđivati, bilo koju momčad u Hrvatskoj".

'Leko je htio udovoljiti navijačima'

A kamoli Dinamo...

"Općenito govorim. Čak držim da je Ivan Leko htio udovoljiti navijačima, to i je njegov nastup, pristup nogometu. Sve je to OK. No, Hajduk je izgledao loše... I u prvoj utakmici sa Šibenikom nije izgledao dobro, što je i sam Leko rekao i što smo vidjeli. Mislim da Hajduk ne može bolje. Ovakav pristup trenera, ovakav Hajduk s ovim igračima bolje ne može."

Treba li Ivanu Leku veća potpora Uprave glede želja, pojačanja, svega da Bijeli zaigraju bolje i krenu konkretnije rezultatski prema naslovu kojeg toliko godina čekaju?

"Gledajte, Hajduk je stalno u tom jednom lovu na Dinamo, ali oni se tu očito malo gube. Za kraj ću samo još ovo reći, pa idem na trening. Navijači i svi ostali vole ofenzivan nogomet, svi vole ljepotu, ali navijači najviše vole kad njihova momčad pobjeđuje. To treba zapamtiti jednom za sva vremena".