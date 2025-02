Hajdukovi navijači sanjaju o Džeki: Je li ovo znak konačnog raspleta situacije?

Danas se u Istanbulu na programu je najveći derbi turskog nogometa. Vodeći Galatasaray ugostit će drugoplasirani Fenerbahče, a razlika između tih dviju ekipa iznosi šest bodova, što ovom susretu daje ogroman značaj.

Edin Džeko i Hajduk imaju dugogodišnju međusobnu simpatiju, a obje strane su bile spremne za suradnju, no iz raznih razloga, navijači splitskog kluba još uvijek nisu imali priliku proslaviti Džekine golove na Poljudu.

No, upravo na dan najvećeg turskog derbija, turski mediji otkrivaju kako predsjednik Fenerbahčea, Ali Koç, planira ponuditi Džeki novi jednogodišnji ugovor, uz poziciju u klubu koja bi bila istaknuta. Ako do toga dođe, Džeko bi ostao u Turskoj do ljeta 2026. godine, kada bi imao 40 godina, što znači da bi bilo izuzetno teško očekivati njegov dolazak u Hajduk u tim godinama.

