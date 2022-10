Nogometaši Dinama kreću večeras od 21.00 u opći napad protiv RB Salzburga, barem prema najavama iz modrog tabora.

Možda i ključna utakmica za Dinamove ambicije u LP

Nakon dva uzastopna poraza, Ante Čačić je svjestan kako je utakmica protiv RB Salzburga možda i ključna u borbi za osvajanje jednog od prva tri mjesta koja osiguravaju "europsko proljeće" u nekom od kupova. Istog je mišljenja i Josip Mišić koji je također istaknuo jučer na pressici, zajedno sa svojim trenerom, kako idu po tri boda i kako je pobjeda jedini što ih zanima.

Hrvatski prvak je u natjecanje po skupinama ušao sjajnom pobjedom protiv Chelsea (1-0), no potom su uslijedila dva gostujuća poraza od Milana (1-3) i RB Salzburga (0-1). Novi poraz značio bi možda i zbogom plasmanu u drugi krug.

"Optimist sam jer je utakmica u Salzburgu mogla otići i na drugu stranu. Imali smo dobrih partitura, ali i slabosti, nedostajalo nam je energije, kuraže i mirnoće. Očekujem uz naše navijače i uz mirnu glavu pun plijen", kazat će Ante Čačić.

Najofenzivniji Dinamo do sad?

Dinamo protiv RB Salzburga mogao bi stajati na travnjaku izrazito ofenzivno, najofenzivnije do sad i to je istina. Da, nekako svi patimo što Plavi u Salzburgu nisu bili još ofenzivniji i hrabriji prema naprijed u pojedinim trenucima. No, isto tako, dinamovci sigurno neće bezglavo jurišati naprijed.

"Ja se ne sjećam da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije, to se vidi po našoj efikasnosti u HNL-u i Europi. U Ligi prvaka se igra ofenzivno koliko nam suparnik dozvoli, do sada nismo bili uspješni. Ali, u toj momčadi su Oršić, Petković, bio je i Drmić, tu je Ivanušec..., imali smo dva ofenzivna bočna igrača, Ademi koji stalno ide prema naprijed, bilo je to ofenzivno, ali nam je u Salzburgu falilo više kuraže. Najveći problem je bio što smo ulazili u pojedinačne tehničke greške koje su nam lomile sigurnost, tu smo imali problema. Realno, imali smo isto prilika kao i oni, utakmicu je prelomio jedan penal", naglasio je Dinamov strateg.

Za najavu utakmice zamolili smo Tomislava Ivkovića, bivšeg golmana Dinama, člana zlatne generacije Plavih 1982. Prema podacima dostupnim na internetu Ivković je od 1978. do 1982. branio za Dinamo u 53. službene utakmice. Posljednji klub koji je vodio je bio Borac iz Banja Luke. U karijeri je kao prvi trener vodio još 7 klubova. Između ostalih, Ivković ima dva trenerska mandata na klupi Lokomotive s kojom je 2012./13. bio drugoplasiran u HNL-u i igrao finale Kupa. Te 2013. Ivković je bio i službeno najbolji trener HNL-a, u izboru u kojem su sudjelovali članovi Nogometnog sindikata, te hrvatski reprezentativci, kao i počasni članovi.

Bogat nogometni CV

Ivković je trenirao i Slaven Belupo te saudijski Al-Faisaly. Osvajač je brončane medalje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu s reprezentacijom Jugoslavije 1984. godine, vratar koji je s Dinamom 1980. osvojio i Kup. Naravno, vodio je i zaprešički Inter u sezoni 2020./2021.

Također, popularni Tomo je kao trener radio u portugalskom Lourinhaneseu, bio je pomoćnik Zlatku Kranjčaru u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a vodio je i Al Shaab. Znači, čovjek ima iskustva i nogometnog znanja, u to nema sumnje...

"Očekivanja od večerašnje utakmice su da Dinamo pobijedi, ali mora odigrati sigurno najbolju utakmicu od svih utakmica u Ligi prvaka da bi to ostvario. Nije jednostavno, ali moraš biti pametan, a isto tako drzak i bezobrazan. To će biti ključ uspjeha. Naravno uz što manji broj grešaka koje su bile u posljednje dvije utakmice u malo većem broju nego inače, ali moramo biti pametni, pogotovo ako imamo kontrolu lopte, da uvijek imamo neko osiguranje, da nas ne bi iznenadili na otvorenom prostoru, zabili nam neki gol iz kontre pa bi to onda dodatno otežalo situaciju", kazao nam je Tomislav Ivković.

'Najbitnija je igra i način na koji će Dinamo igrati'

Smatrate li da je ovo najofenzivniji Dinamo, ajde nećemo reći ikad, ali bar posljednjih godina? Čačić govori da se on ne sjeća da je Dinamo ikad igrao ofenzivnije nego sad pod njim.

"Gledajte, uvijek se sjetim svog, sad već pokojnog, nažalost, bivšeg trenera i izbornika Ivicu Osima koji je rekao: Da bi dobio utakmicu i da bi igrao ofenzivno ne možeš igrati s 5 napadača. Jer, ako se dogodi da primiš gol, onda moraš vaditi napadače, a stavljati vezne igrače. On je bio jako inteligentan i pametan, on je bio matematičar i šahista koji je bio odličan taktičar. Tu je bit uspjeha. Sad govoriti o nekom najefikasnijem, ovom ili onom, nema potrebe. Najbitnija je igra i način na koji će igrati. Dinamo sad ima iskustvo koje je dobio u posljednjoj utakmici u Salzburgu, a kad igraš dvije utakmice za redom s nekom momčadi onda moraš izvući i neke pouke, moraš razmišljati o nečem novom. Moraš razmišljati na koji način trebaš igrati protiv njih. Ne da se prilagođavaš previše njima, naravno da moraš imati svoju igru i svoje viđenje i želje ali moraš respektirati suparnika i biti svjestan njihovih kvaliteta, tako da... I način igranja isto, na koji način moraš igrati protiv njih, ili bi trebao igrati tako ili ovako protiv njih. Moraš imati način razmišljanja u smjeru mijenjati li nešto. To za promjene već sad ostavljam Čačiću, ali da treba promijeniti način igranja, sigurno da treba".

Martin Baturina mogao bi startati od prve minute, isto kao i Josip Mišić, prema nekim prognozama i novinarskim slaganjima mogućeg sastava večeras za RB Salzburg.

"Novinari se igraju imenima svakog dana. To je njihov posao i novinari ga rade, ali jedini koji se ne igra, koji zna što će i kad će igrati je Čačić. Tko što treba... Ima svoje mišljenje kako bi Dinamo trebao danas igrati ali neću ga govoriti jer će Čačić taj koji odlučuje", zaključio je Tomislav Ivković.