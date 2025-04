Dinamovac koji je prošao velike trenutke Plavih: Prebolio je i tešku bolest

Nikola Pokrivač ostavio je najveći trag kao igrač Dinama te austrijskog Salzburga, a do ovog datuma bio je igrač Vojnića '95.

Večeras oko 20.15 sati, u Karlovcu na Turanjskoj obilaznici, došlo je do teške prometne nesreće između četiri osobna automobila u kojoj je izgubio život. Kako je za Danas.hr načelnik općine Vojnić Nebojša Andrić potvrdio, još trojica igrača su ozlijeđena, a od toga dva kritično.

Igrači su se vraćali nakon treninga, a sutra se trebali imati utakmicu na domaćem terenu. Pokrivaču je to bila druga sezona u NK Vojniću.

Tko je bio Nikola Pokrivač?

Kao mladić u Varteksu se do prvih 11 seniorske momčadi probio sredinom sezone 2004./05., nakon čega se ustalio među prvotimcima pod vodstvom Zlatka Dalića. Nakon što je dogurao do mlade reprezentacije te počeo nizati vrlo dobre rezultate u prvenstvu, javilo se zanimanje većih klubova, ponajprije splitskog Hajduka koji je u ljeto 2006. za njega i, klupskog mu kolegu, Daria Jerteca nudio Varteksu 6 milijuna kuna. Trener Dalić to je ljeto ostao bez petorice igrača i nije dozvolio ni pomisao na prodaju niti jednog od spomenute dvojice. Pokrivač je ostao još jednu polusezonu u Varaždinu i na zimu najavio svoj odlazak. Opet je velike novce za njega nudio Hajduk, no ovog puta se pridružio i Dinamo. Iako je isprva tvrdio da je splitski prvoligaš konkretniji i rađe bi otišao nešto južnije, s vremenom je promijenio mišljenje, i zbog trenera zagrebačkih "modrih" Branka Ivankovića i želje svoje djevojke, potpisao dulji i bogatiji ugovor za Dinamo.

Bio je u momčadi Dinama kada su Plavi protiv Ajaxa ostvarili jednu od svojih pamtljivijih pobjeda.

Početkom 2008. potpisao je za Monaco, no vrlo brzo prešao je u Red Bull Salzburg. Nakon dvije sezone potpisao je za Dinamo te na zimu 2013. otišao na posudbu u zaprešički Inter. Nakon toga nastavile su se posudbe i u Rijeku te par drugih klubova, no 2015. razbolio se od rijetke teške bolesti. Dotad se nikad nije razboljevao, prolazio je detaljne liječničke preglede u svim klubovima i praktično uvijek je bio u potpunosti zdrav. Nikada nije imao ni ozljedu, a onda je uslijedila teška dijagnoza. Nakon stanke od godinu dana, izliječio se i vratio prvoligaškom nogometu.

