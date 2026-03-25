Tko će biti izbornik nakon Dalića? Dva kandidata prednjače

Već se neko vrijeme šuška kako će Zlatko Dalić napustiti mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Našem izborniku ugovor ističe nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, a novi, iako je na stolu, još nije potpisao.

A ako je vjerovati informacijama Nacionala, niti neće. Naime, taj portal navodi kako bi Dalić novi ugovor potpisao jedino pod uvjetom da Luka Modrić nastavi igrati za reprezentaciju. Budući da će naš kapetan ove godine napuniti 41 godinu, to je ipak teško za očekivati, pa će tako nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi Hrvatska nogometna reprezentacija ostati bez dva veoma bitna faktora.

A prema Nacionalu, zamjenu za Dalića HNS ne bi trebao tražiti na dugo i široko jer je glavni kandidat prvi pomoćni trener u reprezentaciji, bivši stoper sa 103 nastupa za 'Vatrene', Vedran Ćorluka. Popularni Čarli je u stožeru reprezentacije već pet godina i igrači ga obožavaju. On već sada vodi treninge reprezentacije, pa bi tako ta tranzicija bila bezbolna.

Druga je opcija pak bivši izbornik Slaven Bilić, koji je Hrvatsku vodio od 2006. do 2012. U tom se periodu Hrvatska kvalificirala na oba Europska prvenstva, ali je ostao "kratak" za Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010.

Ranije su se kao opcije spominjali i Nenad Bjelica, Igor Tudor, Ivan Jurić te izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić.

