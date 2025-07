Legenda Bayerna nakon 20 godina napušta klub. Na zanimljiv način otkrio sljedeću destinaciju

Thomas Müller odigrao je na Svjetskom klupskom prvenstvu svoju posljednju utakmicu u dresu Bayerna. Nakon 20 godina u klubu, Müller je završio bavarsku epizodu, ali ne namjerava završiti s karijerom.

Naime, već ranije je Müller obznanio da želi još igrati, a njemački mediji su nagađali da slijedi selidba u Australiju ili američki MLS. Sada je jasno da će Müller put Amerike. To je obznanio putem zanimljivog YouTube videa koji odaje počast kultnoj seriji Helmuta Dietla Minhenske priče i u kojem se pojavljuju Thomasov brat Simon i otac Gerhard, legenda Bayerna je, između ostalog, rekla: "Danas je subota, sutra je nedjelja, a prekosutra je ponedjeljak - i onda odjednom sve gotovo. Onda ide preko bare!"

Time je jasno da će Müller karijeru nastaviti u Americi, ali još se ne zna u kojem klubu što bi se, ako je vjerovati riječima iz videa, moglo saznati u ponedjeljak. Bild špekulira kako se radi o Los Angeles FC-u, ali da se spominje još jedan klub.

