Teška noć za Niku Kovača i Milijunaše u Barceloni: 'Porazi uvijek bole, pogotovo oni veliki'

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Barcelona je na Montjuicu pobijedila Borussiu Dortmund 4-0 te tako napravila veliki korak prema plasmanu u polufinale.

Golove za katalonski sastav zabili su Raphinha (25), Robert Lewandowski (48, 67) i Lamine Yamal (77). Uzvratni susret je 15. travnja u Dortmundu.

"Ispričao sam se Cubarsiju jer mislim da je lopta ulazila. Rekao mi je da ga to ne smeta i da će to shvatiti kao još jednu njegovu asistenciju!", rekao je Raphinha koji je prvi gol na utakmici zabio tako što se bacio i ugurao loptu s crte iako je ona išal u gol.

"Ovdje igram sa suigračima tako visoke razine, to čini stvari užitkom. Svi se jako dobro poznajemo i ta razina odnosa pomaže nam kao momčadi. Naša statistika je spektakularna ove sezone i samo se nadam da će se tako nastaviti. Nećete me čuti kako govorim da smo u polufinalu. Dolazi uzvratna utakmica, a igranje u Dortmundu uvijek je komplicirano. Počeli smo s dobrim rezultatom, ali je ključno igrati barem ovako dobro sljedeći tjedan", poručio je Raphinha koji je ove sezone u Ligi prvaka na brojci od 19 golova plus asistencija dostigavši Messija i njegovu sezonu, a o svemu više čitajte OVDJE.

Težak je ovo poraz za Niku Kovača za kormilom Borussije Dortmund.

"Podizanje morala momčadi? Pa, porazi uvijek bole, pogotovo oni veliki. Ali, vidio sam neke dobre stvari i sada je moj posao da ih prenesem svojim igračima. Susrećemo se s Bayernom u subotu u gostima u Bundesligi i oni su na sličnoj razini kao Barcelona. Sve u svemu, u sljedeće dvije utakmice moramo se defenzivno pozicionirati mnogo bolje", rekao je hrvatski stručnjak pa dodao:

"Moramo se braniti zajedno. Ako to ne radimo intenzivno protiv ovakve momčadi, koja ima više od jednog igrača svjetske klase, onda je to preteško. Vidio sam svoje igrače kako trče, naporno rade i imaju neke šanse za gol."

Hansi Flick nije skrivao sreću nakon uvjerljive pobjede.

"Još nismo završili. Pobjeda s ovoliko golova je važna i, kada momčad igra tako dobro, golovi obično teku. Ne mislimo da smo završili jer jednostavno nikad ne znate što bi se moglo dogoditi. Nogomet je ludilo. Bit ćemo odlučni igrati ovako ponovno sljedeći tjedan. Dortmund je dobra momčad i stoga smo već svjesni da trebamo putovati tamo i činiti što manje pogrešaka. Naša tri momka naprijed su sjajna i vrlo važna, ali takva je i naša obrana… i naši dečki koji dolaze s klupe i nekako uspijevaju postići istu razinu performansi kao igrači koje mijenjaju!"

