Lewandowski Borussiji u 28 nastupa zabio 29 golova! Flick: 'Najbolja devetka na svijetu'

Postigavši dva gola u Barceloninoj pobjedi 4-0 protiv Borussie Dortmund, Robert Lewandowski je stigao do brojke od 29 golova u 28 susreta protiv svog bivšeg kluba.

Lewandowski je za Borussiju igrao od 2010. godine, kada je stigao iz Lecha, do 2014. kada je napustio Westfalen bez odštete preselivši u Bayern. Od 2022. nosi dres Barcelone.

Otkako je 2014. napustio klub, Dortmund je njegova "najdraža žrtva". U 28 nastupa zabio im je 29 golova.

Pritom su njegove ekipe dobile 19 utakmica, uz četiri remija i pet poraza.

Na drugom mjestu je Wolfsburg kojem je zabio 26 golova, treći je Augsburg sa 23, dok je Schalkeu zabio 21 gol.

Barcelonin napadač je ove sezone zabio 40 golova u svim natjecanjima, 14 više nego prošle sezone.

"Za mene je on najbolji broj "devet" u posljednjih 10 godina. Njegov posao je da bude prisutan ispred gola i unutar šesnaesterca. I on to radi sjajno. Poznajem ga iz vremena u Münchenu gdje je srušio sve rekorde," komentirao je Barcin strateg Hansi Flick.

Oglasio se i sam Lewandowski.

"Igrali smo dobro, ali nitko od nas ne razmišlja o polufinalu. Sljedeći tjedan čeka nas još jedna velika utakmica. Uvijek pokušavamo nametnuti svoju igru ​​i to ćemo učiniti i u Dortmundu. Ići ćemo tamo po pobjedu. Rekao bih da ćemo tamo morati igrati barem jednako dobro, ili bolje. Ovo je Liga prvaka i nema vremena da budete u bilo čemu manjem od svog najboljeg. Lamine, Raphinha i ja dobro funkcioniramo na terenu i izvan njega. Preostala su nam četiri velika koraka u ovom natjecanju. Sada imam 99 golova za Barcelonu i zadovoljan sam s tim."

