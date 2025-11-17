Talijanski mediji opeleli po Gattusu i reprezentaciji: Spominju i ime Luke Modrića

Talijani su na kultni San Siro izašli svjesni da je izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo praktično izgubljen, za prvo mjesto trebala im je pobjeda od nevjerojatnih 9:0. Umjesto čuda, dobili su još jedan udarac u nizu.

Iako su na poluvremenu imali minimalnu prednost, „Azzurri“ su se u nastavku raspali. Norveška je preuzela kontrolu, zabila četiri gola i potvrdila da je trenutačno razinu iznad Talijana. U dvama međusobnim susretima Italija nije osvojila ni bod, uz poraznu gol-razliku 1:7.

Talijanski mediji spominju Modrića

Reakcije talijanskih medija bile su neumoljive. Umjesto fokusiranja samo na Gattusa, naglasak je stavljen na duboke strukturne probleme. Enzo Buccioni iz Tuttosporta piše da se talijanski nogomet „ustalio na srednjoj do niskoj razini“ te da momčad svaki put „pukne“ kada se suoči s ozbiljnim reprezentacijama.

Drugi komentari idu još dalje, tvrdeći da je Italija kliznula u „drugoligaški rang“ reprezentativnog nogometa. Kao ilustraciju navode i Serie A u kojoj je, kako ironično primjećuju, „40-godišnji Modrić najbolji igrač svake utakmice u kojoj se pojavi“.

Pred Gattusom i reprezentacijom slijedi duga pauza i težak put kroz dodatne kvalifikacije. No, sudeći po aktualnoj formi, domaći porazi od momčadi koje su nekad smatrali inferiornima više ne šokiraju nikoga u Italiji.

