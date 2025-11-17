FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
kaos na Apeninima /

Talijanski mediji opeleli po Gattusu i reprezentaciji: Spominju i ime Luke Modrića

Talijanski mediji opeleli po Gattusu i reprezentaciji: Spominju i ime Luke Modrića
×
Foto: Lapresse/abaca/abaca Press/profimedia

U dvama međusobnim susretima s Norveškom, Italija nije osvojila ni bod, uz poraznu gol-razliku 1:7

17.11.2025.
13:50
Sportski.net
Lapresse/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Talijani su na kultni San Siro izašli svjesni da je izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo praktično izgubljen, za prvo mjesto trebala im je pobjeda od nevjerojatnih 9:0. Umjesto čuda, dobili su još jedan udarac u nizu.

Iako su na poluvremenu imali minimalnu prednost, „Azzurri“ su se u nastavku raspali. Norveška je preuzela kontrolu, zabila četiri gola i potvrdila da je trenutačno razinu iznad Talijana. U dvama međusobnim susretima Italija nije osvojila ni bod, uz poraznu gol-razliku 1:7.

Talijanski mediji spominju Modrića

Reakcije talijanskih medija bile su neumoljive. Umjesto fokusiranja samo na Gattusa, naglasak je stavljen na duboke strukturne probleme. Enzo Buccioni iz Tuttosporta piše da se talijanski nogomet „ustalio na srednjoj do niskoj razini“ te da momčad svaki put „pukne“ kada se suoči s ozbiljnim reprezentacijama.

Drugi komentari idu još dalje, tvrdeći da je Italija kliznula u „drugoligaški rang“ reprezentativnog nogometa. Kao ilustraciju navode i Serie A u kojoj je, kako ironično primjećuju, „40-godišnji Modrić najbolji igrač svake utakmice u kojoj se pojavi“.

Pred Gattusom i reprezentacijom slijedi duga pauza i težak put kroz dodatne kvalifikacije. No, sudeći po aktualnoj formi, domaći porazi od momčadi koje su nekad smatrali inferiornima više ne šokiraju nikoga u Italiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala

ItalijaNorveškaTalijanski MedijiLuka Modrić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
kaos na Apeninima /
Talijanski mediji opeleli po Gattusu i reprezentaciji: Spominju i ime Luke Modrića