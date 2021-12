"Nešto se dogodilo kad je Mateo Kovačić ušao u igru, on je prava svjetska klasa". Takvo nekakvo razmišljanje je nogometnih pratitelja nakon 27 minuta jučerašnje igre jednog od najboljih hrvatskih nogometaša protiv Aston Ville u Birminghamu (pobjeda Bluesa 3-1). Ušao je Mateo u 63. i ostvario 85 posto preciznih dodavanja, 100 posto uspješnih driblinga, stvorio je jednu veliku priliku, osvojio je četiri od pet duela, imao je dva starta na loptu i jedno presretanje. A tranziciju igre je popravio značajno, donio boju i svježinu veznom redu aktualnog prvaka Europe...

Kova igra 'do bola'

Što to ima tako dobrog u nogama Matea Kovačića, koja je u biti tajna njegove igre na poziciji osam, je li on pravi i legitimni nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji? Na ta i ostala pitanja odgovorio nam je Nikola Jurčević. Nikola je specijalist za engleski nogomet. Između ostalog, ovaj bivši nogometaš, reprezentativac, sad trener, sugovornik kojeg svaki novinar samo može poželjeti, ima iskustvo rada u West Hamu, kao pomoćnik Slavena Bilića na klupi Čekičara od 2015. do 2017.

"Kod Kovačića je vidljiv jedan fenomenalan napredak od kad je Tuchel preuzeo Chelsea, te od starta promovirao Kovačića u praktički nezamjenjivog igrača. Tako da su sve polemike, dileme oko njega koje su neko vrijeme kolale, bile prisutne, sad praktički otklonjene. Kovačić se definitivno etablirao u sam vrh europskih veznih igrača. To je nogometaš koji je samim svojim razvojem, znači od igranja u Realu, možda ne u najvećoj minutaži ali jednostavno, uz nastupe u hrvatskoj reprezentaciji, trebalo je malo vremena da sazrije, da dobije potrebno samopouzdanje, da pokaže ono što može. I to je uspio u Chelseaju. On ima izvanredne motoričke sposobnosti, ima izražene tehničke sposobnosti i još jedna stvar koja ga izdvaja i svrstava u ponajbolje vezne igrače svijeta, u tom elementu, je taj njegov izlazak s loptom na 10, 20 ili 30 metara, u kojem on praktički tu kroz svoj jedan slalom, izvanrednu kontrolu lopte, na neki način preskače suparničke obrambene linije i dovodi svoju momčad u bolju poziciju. To je nešto što karakterizira njegovu igru. Takvih igrača je malo u veznoj liniji, nije tipičan klasični paket. On je sposoban sa svoje polovice, na svojih 20 metara od gola povući i doći, izaći s loptom tako reći do zadnje trećine suparnika", kazao nam je Nikola Jurčević.

Atomska osmica

Neki nogometni pratitelji po društvenim mrežama pišu kako je Kovačić najbolja osmica u Premier ligi. Objasnite nam malo tu poziciju osam, je li to ono što je Nikola Moro igrao u Dinamu?

"Moglo bi se tako reći, samo što su oni nešto drugačiji, u smislu što je Nikola Moro više igrač koji ovako ima jedan kvalitetan pas iz dijagonale duge lopte, a ne karakteriziraju ga toliko ti duboki izlasci prema naprijed i slalom. Ali, recimo da je ovo jedna takva pozicija. Ali, ako bi pričali, recimo, o Kovačiću, njemu se ono događalo što se događa mnogim top veznim igračima koji mogu igrati na tri pozicije, i na šestici i na osmici i desetki. Ako pričamo o šestici, tu se radi o igraču koji praktički igra ispred zadnje linije, razigravač prema veznoj liniji, stabilizator obrane. Ako pričamo o desetki, to je igrač koji praktički igra iza špice. Ali, u tom smislu tom igraču, često on mora igrati leđima okrenut, što Kovačiću u biti najbolje i ne odgovara. Na sve tri pozicije Kovačić je bio korišten. I sad dolazimo to osmice", objašnjava nam popularni Jura i nastavlja:

"To su igrači s najboljim motoričkim sposobnostima, koji praktički 90 minuta moraju raditi od šesnaesterca do šesnaesterca, istovremeno i biti vrlo agilni u defenzivnom dijelu igre, pomagati momčadi kad se brani. Ali, istovremeno nakon oduzete lopte, biti igrač koji daju onaj veliki naglasak prema naprijed, dolaze praktički do šesnaesterca ili do situacije, pogotovo nekom iz drugog plana koji se ubacuju. To je u biti opis neke moderne osmice. Kovačić je tu u samom vrhu svjetskih veznih igrača s tim karakteristikama. Mogao bi napredovati s još više ulazaka u sam šesnaesterac. To je jedna stvar u kojoj bi Kovačić mogao biti nešto bolji. Znači, da bude opasniji u završnici, po gol suparnika. Tuchel je tu strašno pogodio s Kovačićem".

Tu vidimo i koliko znači povjerenje trenera. Tuchel vjeruje Kovačiću, stalno ga hvali...

"Da, pratio sam to od početka. Iako je u Chelseaju velika konkurencija, tu je čak i jedan Kanté, Kovačić je ipak kod Tuchela starter. Nije prva rezerva, iako bi to isto bilo dobro jer je Chelsea prvak, već bitan Tuchelov igrač, koliko ga Tuchel cijeni, poštuje i voli vidi se iz njegovih izjava prema našem igraču. To Kovačiću i odgovara. Danas je najboljim igračima najvažnije samopouzdanje, kad osjeća podršku trenera. Kovačić se kod Tuchela pretvorio u jednu osovinu o kojoj ovisi igra prvaka Europe, na kojem se puno toga gradi".

'Nije imao definiranu ulogu u reprezentaciji'

Nekako ispada da je Kovačić bio podcijenjen u prošlosti, odnosno da nije bio dovoljno cijenjen, zaslužan za sve ono što radi na travnjaku, u igri?

"Gledajte, Kovačić je isto prošao neke određene sfere, faze u reprezentaciji, pogotovo u onom nekom periodu kad reprezentacija, pogotovo u Ligi nacija, nije imala pravi rezultat. Nije ni on na neki način imao definiranu svoju ulogu u reprezentaciji. Nekako se to mijenjalo, prema desetki, osmici itd... Nije baš imao do kraja definiranu svoju poziciju. S druge strane, poznavajući naš mentalitet, letvica je visoko postavljena, nevjerojatno visoko i uvijek se, stoga, od Matea očekivalo da bude bolji i da bude igrač prevage. Kako se razvijao u Chelseaju kao jedan od najboljih igrača tog kluba, tako se razvijao i u reprezentaciji kao takav jedan igrač, nakon početnih turbulencija".

Je li Kovačić najlegitimniji nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji Hrvatske? Priča se i piše sad i za Lovru Majera da je Lukin nasljednik u reprezentaciji, zbog Majerove igračke eksplozije u dresu Rennesa?

"Gledajući njegov razvoj, gledajući gdje Mateo igra, koliko je važan u redovima prvaka Europe, gledajući njegov personaliti koji mi se u zadnje vrijeme sviđa kod njega, znači osobnost koja je porasla, kako sad on preuzima odgovornost, apsolutno je igrač broj jedan Mateo Kovačić kad je to u pitanju, igrač koji bi trebao danas-sutra, preuzeti dirigentsku palicu od Luke Modrića".

Ima prostora za napretkom

Što bi još Kovačić trebao popraviti, da još više napreduje kao jedan elitni igrač?

"Gledajte, Mateo je još uvijek dovoljno mlad, ima prostora za napredak. U kontroli lopte, tehnici i pregledu igre, svojih izlazaka s loptom prema naprijed, dugog koraka, slaloma, kako izlazi iz tog suparničkog obruča, tu je na TOP nivou. On može napredovati u segmentu izlazaka u suparnički šesnaesterac i svoje gol završnice, znači u asistencijama i broju pogodaka. S tim bi bio krema. Za to ima potencijal. Ako gledamo igrače svjetskog kalibra u tom nekom rangu, Kevin de Bruyne je onda to. Ali dobro, on je malo drugačiji tip igrača. On je i realizator i asistent i predasistent. Kovačić ima prostora da u tom elementu bude bolji, ne možda u takvoj količini, ali po meni može doći godišnje na brojku od 10-13 golova i asistencija. Znači, hajmo točnije, između 10 i 15 golova i asistencija. Ako to dostigne, onda će biti jedan od najboljih na svijetu", zaključio je Nikola Jurčević.