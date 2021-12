U susretu 20. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na gostovanju pobijedio Aston Villu sa 3-1 dostigavši Liverpool na drugom mjestu ljestvice Premiershipa. Bila je to pretposljednja utakmica "Boxing dayja", a večeras se još sastaju Brighton i Brentford.

Villa je povela u 28. minuti nakon autogola Reecea Jamesa, no aktualni europski prvak je u nastavku susreta okrenuo rezultat. Šest minuta kasnije Jorginho je izjednačio iz kaznenog udarca, da bi Romelu Lukaku u 56. minuti okrenuo rezultat. Gosti su u posljednjim trenucima susreta potvrdili pobjedu novim Jorginhovim golom iz jedanaesterca kojeg je izborio Lukaku.

Rekord

Brazilac s talijanskom putovnicom je tako postao novi rekorder u Premiershipu po broju realiziranih jedanaesteraca u jednoj kalendarskoj godini. Bio je to njegov deseti uspješni kazneni udaraca ove godine, a do sada je dijelio rekord sa Mattom Le Tissierom kojem je to uspjelo devet puta 1994. i Stevenom Gerrardom koji je devet jedanaesteraca realizirao 2014.

Za Chelsea je od 63. minute zaigrao Mateo Kovačić. Tih posljednjih 27 minuta bilo mu je dovoljno da impresionira navijače. Imao je 85 posto preciznih dodavanja, 100 posto uspješnih driblinga, stvorio je jednu veliku priliku, osvojio je četiri od pet duela, imao je dva starta na loptu i jedno presretanje. Izazvalo je to brojne pozitivne komentare na društvenim mrežama.

"On je Chelseajev hrvatski demon."

"Već sam to rekao, Mateo Kovačić je svjetska klasa. Bio je superioran danas."

"Mateo Kovačić je nevjerojatan nogometaš. Ljudi koji razumiju nogomet to već znaju."

"Sve je to napravio za samo 27 minuta. S razlogom je maestro."

"Ne zanimaju me golovi i asistencije. Ako ne vidite koliko je Kovačić važan za ovu momčad, onda gledate neki drugi sport."

Reakcije s Twittera