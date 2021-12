Kuglice su danas u Nyonu, na ždrijebu parova šesnaestine finala Europske lige, odmah u prvom paru, prvom izvlačenju, spojile Dinamo i moćnu Sevillu našeg proslavljenog bivšeg Vatrenog Ivana Rakitića. Ne trebamo posebno govoriti tko je i što momčad Seville. Rekorder ovog drugog po jačini europskog nogometnog natjecanja po osvojenim trofejima, momčad koja je stalno u završnicama, trenutno drugoplasirana u Primeri...

Veliki zalogaj ali i veliki dvoboj, spektakl

Dinamo je pobjedom protiv West Hama i treći put u posljednje četiri godine izborio šesnaestinu finala Europske lige i to je uspjeh za zagrebački klub. No, sad slijedi veliki zalogaj, ali i velika utakmica. Hrvatski prvak voli velike utakmice, posebno na Maksimiru. I Atalanta i Tottenham pali su na Maksimiru, pao je još prije i Arsenal. Zagreb tako čeka spektakularna utakmica. Za komentar smo zamolili bivšeg nogometaša. sad trenera, cijenjenog Nikolu Jurčevića.

Nikola je kao igrač igrao za Dinamo i reprezentaciju Hrvatske, on je bivši Bilićev pomoćnik na klupi Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama u dva mandata, bivši strateg NK Zagreb kojeg je uveo u Ligu za prvaka HNL-a, SV Austrije Salzburg i Slaven Belupa.

'Velika iznenađenja su moguća'

Kao nogometaš odnosno napadač, popularni Jura branio je boje, uz spomenuti Dinamo, još 6 klubova, Royal Antwerp FC-a, Zagreba za koji je briljirao (33 nastupa - 25 golova). Najdulje je, prema podacima dostupnim na internetu, igrao u SV Austria Salzburg (161 utakmica uz 46 golova u dva mandata), za SC Freiburg je skupio 45 nastupa uz 5 golova. Sa Salzburgom je, naposljetku, igrao u završnici Kupa Uefa 1994. godine...

"Težak ždrijeb u svakom slučaju. To je momčad koja je nekoliko puta osvajala Europsku ligu. Sama ta činjenica dovoljno govori o njima. Postoji i činjenica da sa španjolskim momčadima, primjerice Villareal, Dinamo nema baš sjajna iskustva. Osobno sam htio Šerif da Dinamo izvuče. Bez obzira što je Šerif eliminirao Dinamo, smatram da su Plavi kvalitetnija momčad. Druga želja mi je bila Barcelona. Iz razloga što, u ovom trenutku su Katalonci lošiji od Seville, ali i dalje veliki i atraktivni. Barcelona je Barcelona i zvuči izvanredno, nekako veliko. No kažem, što je, tu je. U svakom slučaju, veliki sudar će biti ovaj dvoboj Dinama i Seville. Naravno da su Andalužani favoriti, to ne treba posebno naglašavati, to je činjenica. No, s druge strane, baš na ovom Šerifu kojeg sam spomenuo, može se vidjeti da su velika iznenađenja moguća", kazao nam je Nikola Jurčević u uvodu razgovora.

'Bit će to utakmica posebnog naboja'

Koliko Dinamo, realno, protiv Seville može i što će biti ključno?

"To je utakmica jedne posebne motivacije i posebnog naboja za Dinamo. Ono što će biti ključno u sljedeća dva mjeseca, do sudara, momčad posloži do kraja. Vjerujem kako će tu doći neki igrači, možda i netko otići. Pokušat doći do neke konstante.

Kako vam Dinamo igra u posljednje vrijeme u Europi i HNL-u?

"Ove godine, Dinamo je bio dosta promjenjiv. Recimo, u ovom razdoblju, taman negdje prije nego što je otišao Damir Krznar, bilo je tih utakmica u kojima je Dinamo u polju stvarao puno šansi, nedostajalo je tu malo i sreće. Ako se sjetimo ovako nabrzaka utakmicu s Rijekom ili s Osijekom u Maksimiru koja je završila neriješeno, Dinamo je dominirao, stvarao šanse, ali uvijek se dogodi neka pogreška i tu se gubilo. Nije toliko loše izgledalo na travnjaku, koliko je loše izgledalo rezultatski. Slabija utakmica je bila s Hajdukom, no vrlo je brzo došao West Ham koji je bio dosta bitan moment, za preokrenuti čitavu sezonu. Upravo je ta pobjeda donijela i drugo mjesto Europske lige i ovu utakmicu. U Londonu, u toj utakmici, momčad se napunila samopouzdanjem. Dinamo je zadnjih godina dosta visoko podignuo letvicu u Hrvatskoj, kako u HNL-u tako i u Europi, bio je dosta uvjerljiv. Jednostavno, jedna realnost je da je Dinamo nešto slabiji jer je izgubio 4-5 jako važnih igrača. S druge strane, Osijek i Hajduk su se pojačali i približili. To je jedna realnost, ali Dinamo drži korak, ima dobru poziciju u prvenstvu i u Europi. Vjerujem da će u toj borbi biti do kraja", objašnjava nam Jura i nastavlja:

'Morat će se puno toga poklopiti, ali poklapalo nam se već'

"Vidjeli smo puno jako dobrih utakmica Dinama ove godine, ali i puno utakmica koje nisu bile na tom nivou, na kojem su nas naviknuli zadnjih dvije godine u Europi. Na neki način, Sevilla će za Dinamo biti jedna velika motivacija i u toj utakmici će sasvim sigurno dati svoj neki maksimum. Naravno da to ovisi o poklapanju svega, ako se sjetimo utakmice protiv Tottenhama ili Atalante, to su momčadi iz istog ili sličnog ranga, klase, koje je Dinamo u nedavnoj prošlosti znao dobivati. Znači, u jednom danu se mora apsolutno sve poklopiti, čitavu momčad koja je na top nivou, od još dva-tri igrača s utakmicom života ili dodatkom faktora sreće... Ako se želi napraviti podvig, za trijumf, onaj veliki, mora se dosta toga poklopiti. Ali, šansa postoji."

"VD" trener prve momčadi Dinama Željko Kopić iza sebe ima tri utakmice kao strateg zagrebačkog kluba. U prvoj je izgubio na Maksimiru u derbiju od Hajduka 0-2. U drugoj je u Londonu uhvatio drugo mjesto u grupi slavljem nad West Hamom, koji je igrao s mladim igračima, drugom momčadi. Jučer su dinamovci pregazili Slaven Belupo već u prvom poluvremenu. U posljednje dvije utakmice Oršić je zabijao tri puta. Kopić ga je stavio bliže golu u napadu i pogodio. Može li Oršić, odnosno Kopićev strateški potez, biti tajno oružje protiv Seville i kako vama Kopić izgleda dosad kao prvi trener Plavih?

'Oršić u svojoj TOP formi veliki je adut Dinama'

"Oršić, kad je svom TOP izdanju, na svojoj razini, u TOP formi, onda je veliki adut Dinama. Pokazao je to Mislav već puno puta i u prvenstvu i posebno u Europi. Naravno, za Oršića je bolje da je bliže u napadu, bilo na svojoj uobičajenoj poziciji lijevog krilnog napadača ili sad u samoj špici. Zato što, po nekim utakmicama kad su igrali u 3-5-2, kad je igrao na lijevom boku, onda je bio preduboko u obrani, predaleko mu je bio suparnički gol. Pomicanje Oršića bliže golu je plus i mislim da to samo donosi pozitivu. Što se tiče Željka Kopića, naravno da je prerano nešto previše pričati o njemu. Tako reći, nakon dva dana je nastupio taj poraz u derbiju. On tu puno toga nije mogao napraviti. Nakon toga je prošao London i West Ham vrlo uspješno i Slaven Belupo. Pretpostavljam da će Kopić uspješno obaviti svoj posao na klupi prve momčadi Dinama, s time i njegove šanse rastu. No, što će u klubu odrediti, ne znam", zaključio je Nikola Jurčević.

Željko Kopić: 'Ako ljudi misle da sam potpuni diletant, mogu to prihvatiti jer to dovoljno govori o njima'

Podsjetimo, Željko Kopić je prošlog petka, po povratku Dinama iz Londona u Zagreb, na aerodromu Dr. Franjo Tuđman, okupljenim novinarima rekao:

"Navikao sam se na kritike, prije mi je bilo puno teže. Udaralo se po meni sa svih strana stvarno. Nisam tip kojem te stvari lagano padaju jer nastojim svoj posao raditi pošteno, u skladu s interesom i kapacitetima kluba i svega ostalog. Ako netko misli da nakon dva dana provedena s igračima i praktički bez ijednog treninga, nakon potpunog emocionalnog pražnjenja protiv Rijeke protiv koje si odigrao loše... ako ljudi misle da je trener potpuni diletant, mogu to prihvatiti jer to dovoljno govori o njima koji donose procjene. Upgradeo sam se i drugačije na to gledam nego prije".