Zanimljiva situacija dogodila se sinoć za vrijeme utakmice između West Hama i Dinama na Olimpijskom stadionu u Londonu (pobjeda Plavih 1-0).

Zasmetalo mu prvotno što ga je Kopić izvadio iz igre u 64.

Naime, junaku velike pobjede Dinama Mislavu Oršiću prvotno je bilo zasmetalo to što ga je trener Željko Kopić izvadio iz igre u 64. minuti. Nije to baš najbolje prihvatio. No, dan poslije, u zagrebačkoj Zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman novinarima je hladne glave, nakon prospavane noći, kad su se emocije malo slegnule, rekao:

"Ma kad sam izašao van bio sam vruće glave i nisam najbolje reagirao u tom trenutku, ali bitno je da smo mi pobijedili. Protivnici koje možemo dobiti? Nikad nisam imao ekipe protiv koga bi volio igrati, trećeplasirani u Ligi prvaka su sve velike ekipe. Bit će teško koga god da dobijemo, ali mislim da ćemo imati jedne dobre pripreme što nismo imali priliku na ljeto", izjavio je Mislav Oršić.

Dinamo osigurao drugu poziciju u skupini

U susretu posljednjeg, 6. kola H skupine Europske lige Dinamo je na gostovanju u Londonu pobijedio West Ham sa 1-0 osiguravši drugo mjesto u skupini koje vodi u play-off Europske lige.

Pogodak odluke zabio je Mislav Oršić u četvrtoj minuti. Oršićev gol proglašen je za najljepši gol zadnjeg kola grupne faze Europske lige. Bio je to sjajan udarac, snažan i precizan, koji je hrvatski reprezentativac uputio desnom nogom, kad je bio oko dva metra udaljen od kuta kaznenog prostora na lijevoj strani.

Nogometaši Dinama i prije londonskog ogleda protiv West Hama, osigurali su "europsko proljeće". Bilo je samo upitno hoće li nastaviti svoj put u Europskoj ligi ili će preseliti u Konferencijsku ligu.

West Ham ranije osigurao jedinicu

West Ham je već ranije osigurao prvo mjesto, a "Modrima" je za potvrdu druge pozicije trebao barem bod u Londonu ili neuspjeh Genka kod kuće od Rapida.

Na koncu su i Dinamo i Rapid slavili sa po 1-0. Dinamu je pobjedu donio Oršić fantastičnim golom u četvrtoj minuti, a Rapidu Ljubičić golom u 29. minuti.