Nogometaši zagrebačkog Dinama u petak su se poslijepodne vratili iz Londona u domovinu, u Zagreb. Euforični i u dobrom raspoloženju nakon jučerašnjeg trijumfa nad West Hamom, 4. momčadi Premier lige koja je, doduše, igrala s dosta mladih igrača, u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeli su dinamovci oko 15 sati. Kako i ne bi bili sretni nakon takve pobjede, kada su nakon svega postali svjesni da će još jedno proljeće čekati u Europskoj ligi, a godinu će završiti s preko 16 milijuna eura zarade na račun Uefinih premija. Nije loše, pogotovo ne nakon slabijeg perioda i poraza od Hajduka...

Mislav Oršić junak

Junak utakmice bio je Mislav Oršić, koji je u 3. minuti zabio eurogol. Bio je to jedan od njegovih najljepših golova ikad...

"Ušli smo jako motivirano u utakmicu. Ova pobjeda nam je vratila samopouzdanje. Jesu li nas izjave Vlašića motivirale? Sigurno da su nas dodatno motivirale. Mi smo tu da pričamo na terenu, ne i po novinama. Pozdravili smo se nakon utakmice, Nikola nam je čestitao i to je to", rekao je Oršić pa dodao da mu ovaj gol sada nije najdraži europski. Onaj treći Tottenhamu mu je bio draži...

"Ne znam zašto sam se odlučio tad baš pucati, vidio sam da me malo pušta, bio je početak utakmice pa sam probao", rekao je Oršić.

Inače, Mislav je izašao iz igre u 64. minuti te to nije najbolje prihvatio, ali dan nakon te utakmice shvatio je potez trenera Željka Kopića jer Dinamo još ima tri utakmice u HNL-u do kraja polusezone. Stoga, Oršića je Kopić izvadio da se do kraja ne potroši. Govorio je Mislav i o tome...

'Bit će teško koga god da dobijemo, ali...'

"Kad sam izašao van bio sam vruće glave i nisam najbolje reagirao, ali bitno je da smo mi pobijedili. Protivnici? Nikad nisam imao ekipe protiv koga bi volio igrati, trećeplasirani u Ligi prvaka su sve velike ekipe. Bit će teško koga god da dobijemo, ali mislim da ćemo imati jedne dobre pripreme što nismo imali priliku na ljeto", objasnio je Oršić pa se osvrnuo na momčad koja se digla iz teške situacije nakon ispadanja iz Kupa i poraza u derbiju:

"Stvorila se baš jedna teška atmosfera oko ekipe, znali smo da ne igramo najbolje i da nas rezultat neće, ali tome mora jednom doći kraj, mi smo to pokazali svojim igrama i nadam se da će ovo biti prekretnica u sezoni", zaključio je strijelac protiv West Hama.

Željko Kopić: 'Ovo mi je jedna od najdražih pobjeda u karijeri'

Trener Dinama Željko Kopić također je govorio novinarima:

"Sretni smo igrom i rezultatom. Ovo mi je jedna od najdražih pobjeda u karijeri. Trener sam velikog kluba. Drago mi je zbog igrača da su odigrali pravu utakmicu na svojoj razini. Imam želju da odradim preostale tri utakmice na visokoj razini, kako sam se i dogovorio s klubom", izjavio je Kopić pa se osvrnuo na izjave Vlašića prije utakmice:

"Motivacija igrača mora biti grb koji nose, dres koji nose. Nisam sklon da govorim tuđe izjave pa ni ove Vlašićeve".

Što se tiče glavnih konkurenata, Kopić je istaknuo:

'Hajduk, Osijek i Rijeka su tri priče svaka za sebe'

"Hajduk, Osijek i Rijeka su tri priče svaka za sebe. Kada Hajduk krene to je onda dobra atmosfera. Na dobrom su putu. Osijek se diže preko ulaganja, imaju kadar, kvalitetnog trener koji radi ozbiljne stvari. Rijeka ima svoju priču, ne upliću se previše, godinama rade dobro, sjajna selekcija igrača, ogromna energija. Sve te tri momčadi su svaka na svoj način kvalitetne i konkurenti u borbi za naslov".