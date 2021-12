V.D trener prve momčadi Dinama Željko Kopić u petak je po dolasku na zagrebački aerodrom Dr. Franjo Tuđman, govorio pred okupljenim novinarima o pobjedi nad West Hamom i o zlim jezicima...

'Klub je na prvom mjestu, a ja sam trener velikog kluba'

"Trener sam velikog kluba, klub je uvijek na prvom mjestu. Prvenstveno mi je drago zbog igrača. No, HNL je jaka lika i već danas ćemo trenirati. Maksimalno nam treba fokus biti na prvoj sljedećoj utakmici, pa na one druge dvije koje slijede", istaknuo je Željko Kopić i nastavio:

"To bi značilo da je klub priveo uspješno sezonu kraju i da sam ja kao trener uspješno odradio ono što sam s klubom i dogovorio. Jedina želja mi je odraditi ove tri utakmice na visokoj razini. Nisam razmišljao o tome, maksimalno mi je fokus bio nakon Hajduka, izvrtiti sve što imam i nema u glavu, da resetiram postavke i odigramo kvalitetno utakmicu. Motivacija igrača Dinama mora biti grb koji nose".

Na pitanje novinara samo je nastavio:

'Naviknuo sam na kritike'

"Navikao sam se na kritike, prije mi je bilo puno teže. Udaralo se po meni sa svih strana stvarno. Nisam tip kojem te stvari lagano padaju jer nastojim svoj posao raditi pošteno, u skladu s interesom i kapacitetima kluba i svega ostalog. Ako netko misli da nakon dva dana provedena s igračima i praktički bez ijednog treninga, nakon potpunog emocionalnog pražnjenja protiv Rijeke protiv koje si odigrao loše... ako ljudi misle da je trener potpuni diletant, mogu to prihvatiti jer to dovoljno govori o njima koji donose procjene. Upgradeo sam se i drugačije na to gledam nego prije".