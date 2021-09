Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ostao je pri svome. Doduše, popis objavljen jučer za nadolazeće kvalifikacijske utakmice protiv Cipra na gostovanju i Slovačke doma u listopadu bilo je i rađeno u kontekstu i održavanja pozitivne atmosfere, ali i prema onom što se najbolje tog trenutka nudi.

Jakić i Stanišić dobili pozive

Na popisu tako nema Brune Petkovića i Ante Rebića, svakog u nekom svom slučaju. No, to se i očekivalo, baš zbog njihovih slučajeva...

Petković, naime, nije na onoj svoj očekivanoj razini, još se traži, dok je Rebić napravio to što je napravio. Tu su po prvi put pozvani bivši dinamovac Kristijan Jakić, sad igrač Eintracht Frankfurta i Josip Stanišić iz Bayerna. Poziv je dobio i golman Atletico Madrida na posudbi u Lilleu Ivo Grbić, a ovog je puta iz kadra ispao Simon Sluga iz Luton Towna, našao se na pretpozivu. Josip Brekalo vratio se u Dalićev kadar za ove listopadske kvalifikacije.

"Popis, koliko sam ga doduše letimično pogledao, sasvim korektan. Jakić je već igrajući u Dinamu pokazao napredak kao taj zadnji vezni igrač. Odmah je počeo igrati u Bundesligi i na toj poziciji imamo potrebu u obliku neke alternative, ako nema slučajno Brozovića", kazao nam je u uvodu razgovora Nikola Jurčević i nastavio:

Jurčević: 'Rebić mora napraviti određene stvari u komunikaciji'

"Ok je to poziv. Imamo i Stanišića koji je iznenada upao u prvu momčad Bayerna. Sama činjenica da dečko koji je tako mlad igra u prvom sastavu Bayerna, koja je jedna od tri ili pet najboljih momčadi u Europi, mislim da dovoljno govori samo za sebe. To je igrač koji vjerojatno, s obzirom da je ponikao u Njemačkoj, bi mogao vrlo brzo postati interesantan i Nijemcima. Stoga, logično da ga se pozove i da odigra za Hrvatsku. Ako se bude na pravi način razvijao, mogao bi postati standardni hrvatski reprezentativac u budućnosti".

Ante Rebić igra sjajno u Milanu ali još nije došlo vrijeme za poziv. Dalić ne oprašta samo tako lako neke stvari, a i Rebić treba napraviti korak ka boljitku odnosa...

"Rebić sigurno kad je u pravoj formi, a to važi i za Petkovića, samo zbog različitih stvari, je igrač za kojeg ima mjesta na popisu hrvatskih reprezentativaca. Međutim, da bi se to dogodilo, on mora napraviti te određene stvari u komunikaciji između njega i izbornika. Tu su ipak pale neke riječi za koje jednostavno, nakon kojih mora doći objašnjenje, ono je potrebno da bi se stvari vratile na početak da bi Rebić ponovno zaigrao u reprezentativnom dresu. Ovako, izbornik je u pravu da štiti i sebe i reprezentaciju, atmosferu oko reprezentacije. Jednostavno neke stvari se i neka pravila se moraju znati i poštivati".

Koga bi radije vidjeli na golu, Livakovića ili Ivušića?

"Ivušić je branio odlično. U jednom teškom trenutku, za Ivicu je to bio debi, u tim važnim i teškim utakmicama odlično je branio. S druge strane, imamo Livakovića koji je već godinama standardni golman hrvatske nogometne reprezentacije. Tako da mislim da će se Dalić opredijeliti za Livakovića. On mu je ipak prvi golman već duže vrijeme. Ivušić se nametnuo i pokazao svoju kandidaturu ali mislim da u ovom trenutku Dalić još neće remetiti tu hijerarhiju golmansku koju je postavio. Naravno da je Ivušić veliki dobitak i pokazatelj da se na njega može računati".

Igor Pamić: 'Livaković ili Ivušić? Navijači su u pravu u oba slučaja'

Nakon Jure, okrenuli smo broj Igora Pamića. Uhvatili smo ga u šetnji, za vrijeme rekreiranja.

"Svaka daljnja Dalićeva odluka oko neigranja Rebića, po meni, je ispravna. Niti ja Antu Rebića ne bi zvao. Sad bi bilo preriskantno zvati Rebića u ovako jednoj dobroj i komotnoj situaciji za hrvatsku reprezentaciju, nakon onako sjajno odrađenog rujanskog dijela kvalifikacija za SP u Kataru. Bez obzira na Antinu igru. Bit će vremena za povratak, bit će vremena i za neku ispriku. Sad nam treba mir a povratak Rebića bi automatski donijelo i mnogo polemika, razgovora a to nije potrebno sad. Podržavam Dalićevu odluku", kazao nam je Igor Pamić i dodao:

"Ne vjerujem da su u prvom planu ali u nekoj budućnosti sigurno su to igrači, ako budu na razini, sigurno dobar materijal da ih se zove i da ih se ušalta među elitu. Da se bolje priviknu da, kad bude trebalo uskočiti, da budu bolji i spremniji na izazove. Livaković ili Ivušić? Navijači su u pravu u oba slučaja. Ivušić brani strašno u HNL-u već duže vremena. Što se tiče mene, Livaković je na golu ali jako lijepo je znati da imaš fantastičnog vratara odmah ako zatreba. Livaković je ipak duže tu i njegov status je neupitan".

Samir Toplak: 'Pozivanje Stanišića je jedina normalna i zdrava odluka'

I za kraj, točku na i kao i sam komentar na Stanišića i Rebića dao nam je Samir Toplak.

"Pozivanje Stanišića je jedina normalna i zdrava odluka, ona da ga se pozove - odmah! Kakva U-19 i u-21 pozivanja, čovjek igra za prvu momčad Bayerna a sad bi mi njega nešto kao testirali. Vjerojatno su ga testirali tamo dosta dobro. To mi je i logično, trebao je prije biti pozvan. Da ga ne izgubimo. Što mi sad imamo nešto izmišljati, odmah u A selekciju. Pa čovjek igra standardno u Bayernu i tu nema nikakve dileme. Nemamo baš puno igrača i to je pozicija koja nam je deficitarna. Trebalo je to prije napraviti. Rebić igra dobro, ali on je taj koji mora prvi neke poteze povući. Tu podržavam isto izbornika".