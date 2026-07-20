Svjetsko prvenstvo 2030: Španjolska brani naslov kod kuće, ali tko dobiva finale?

Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine bit će turnir kakav još nismo vidjeli. Po prvi put u povijesti, Mundijal će se održati na tri kontinenta, u šest različitih zemalja, donoseći sa sobom jedinstvene logističke izazove i spektakularnu proslavu stogodišnjice najvažnijeg nogometnog natjecanja. Za Španjolsku, ovo prvenstvo ima posebnu težinu. Kao jedan od tri glavna domaćina, uz Portugal i Maroko, i kao branitelj naslova osvojenog 2026. godine, imat će povijesnu priliku podići trofej pred svojom publikom. No, dok se svijet priprema za globalnu feštu, iza kulisa se vodi tiha, ali intenzivna bitka za najprestižniji dio organizacije - domaćinstvo finalne utakmice.

Format koji pomiče granice

Glavnina turnira sa 48 reprezentacija (zasad) odigrat će se u Španjolskoj, Portugalu i Maroku, no sama uvertira bit će povijesna. U čast stotinu godina od prvog Svjetskog prvenstva održanog 1930. u Urugvaju, prve tri utakmice odigrat će se upravo u Južnoj Americi. Montevideo, Buenos Aires i Asunción ugostit će po jedan susret, a reprezentacije Urugvaja, Argentine i Paragvaja automatski su kvalificirane, baš kao i tri glavna domaćina. Ovaj jedinstveni format turnira znači da će se utakmice igrati u dva različita godišnja doba i na dvije hemisfere. Nakon južnoameričkog otvaranja, momčadi će imati dovoljno vremena za putovanje i prilagodbu prije nego što se glavni dio natjecanja nastavi u Europi i Africi.

Španjolska kao srce Mundijala

Iako dijeli domaćinstvo, Španjolska će biti epicentar natjecanja, s najvećim brojem stadiona i utakmica. Kraljevski španjolski nogometni savez (RFEF) u početku je predložio jedanaest stadiona, no lista se u međuvremenu mijenjala, što pokazuje dinamičnost priprema. Málaga (La Rosaleda) i A Coruña (Riazor) povukle su svoje kandidature zbog problema s financiranjem i kapacitetom, no RFEF je kao zamjene predložio Valenciju s dugo očekivanim stadionom Nou Mestalla i Vigo s Balaídosom. U središtu španjolskog plana su dva madridska diva, Santiago Bernabéu i Metropolitano, te dva barcelonska, Camp Nou i RCDE Stadium. Njima se pridružuju moderni objekti poput San Mamésa u Bilbau i La Cartuje u Sevilli. Ovi stadioni čine okosnicu španjolske kandidature i jamče vrhunske uvjete za odigravanje najvećih svjetskih utakmica.

Bitka za finale: Madrid, Barcelona ili Casablanca?

Pitanje koje dominira medijskim prostorom jest gdje će se odigrati najvažnija utakmica. Iako se Maroko nadao da će njihov novi Grand Stade Hassan II u Casablanci, projektiran za impresivnih 115.000 gledatelja, ugostiti finale, Španjolci su uvjereni da ta čast pripada njima. Predsjednik RFEF-a, Rafael Louzan, jasno je poručio kako ima "puno povjerenje" da će finale biti u Španjolskoj. "Ne bi bilo razumljivo da Španjolska ne bude mjesto odigravanja finala. Ne može biti sumnje da Španjolska mora ugostiti finale jer je ovaj Mundijal rođen u Španjolskoj, između Španjolske i Portugala, a Maroko se pridružio kasnije", izjavio je Louzan, naglašavajući da Španjolska ima 55 posto udjela u organizaciji.

Unutar same Španjolske, borba se vodi između dva nogometna hrama. "Finale Svjetskog prvenstva mora biti na Camp Nou ili na Bernabéuu", rekao je Louzan. Dok je Santiago Bernabéu nedavno renoviran i predstavlja vrhunac moderne tehnologije, obnovljeni Camp Nou imat će značajnu prednost u kapacitetu. "Madridski stadion je spektakularan, Barcelonin se dovršava i istina je da će imati razliku od 25.000 više gledatelja, a to nije nevažan detalj, to je važan detalj." Za Barcelonu bi domaćinstvo finala bila golema potvrda projekta Espai Barça nakon godina financijskih pritisaka i privremenog preseljenja. Konačnu odluku donijet će FIFA, no španjolski savez čvrsto će braniti svoje interese.

Dok svijet iščekuje konačne odluke o stadionima, jedno je sigurno: Svjetsko prvenstvo 2030. bit će povijesni događaj koji će redefinirati globalni nogomet. Povezivanjem kontinenata i kultura, ovaj turnir slavi stotinu godina nogometne strasti, a za Španjolsku predstavlja zlatnu priliku da na domaćem terenu potvrdi svoju dominaciju i ispiše nove stranice sportske povijesti.