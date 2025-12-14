FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Sukobi navijača /

Palež, suzavac, tučnjave! Kaos ispred Luigija Ferrarisa prije utakmice Sučićevog Intera

Palež, suzavac, tučnjave! Kaos ispred Luigija Ferrarisa prije utakmice Sučićevog Intera
×
Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca

14.12.2025.
19:12
Hina
Lapresse/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uoči susreta 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa i Inter, ispred stadiona Luigi Ferraris došlo je do sukoba navijača.

Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter.

U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce.

Utakmica je počela po rasporedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravković spreman za najteži meč karijere: 'Neka dođe tko god hoće, pojas ostaje u Srbiji!'

InterGenoaTučnjava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Sukobi navijača /
Palež, suzavac, tučnjave! Kaos ispred Luigija Ferrarisa prije utakmice Sučićevog Intera