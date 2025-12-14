Palež, suzavac, tučnjave! Kaos ispred Luigija Ferrarisa prije utakmice Sučićevog Intera

Uoči susreta 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa i Inter, ispred stadiona Luigi Ferraris došlo je do sukoba navijača.

Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter.

U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce.

Utakmica je počela po rasporedu.

