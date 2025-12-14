Palež, suzavac, tučnjave! Kaos ispred Luigija Ferrarisa prije utakmice Sučićevog Intera

JEZIVO /
Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama
U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca
Uoči susreta 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa i Inter, ispred stadiona Luigi Ferraris došlo je do sukoba navijača.
Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter.
U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.
Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce.
Utakmica je počela po rasporedu.
POGLEDAJTE VIDEO: Zdravković spreman za najteži meč karijere: 'Neka dođe tko god hoće, pojas ostaje u Srbiji!'