Sve do sučeva dodatka Dinamo je u Ateni vodio 2-0 i imao u rukama mjesto u doigravanju za Ligu prvaka da bi s dva pogotka u dodanom vremenu AEK izjednačio na 2-2 i tako došao na korak od plasmana u grupnu fazu elitnog europskog klupskog natjecanja. Ovogodišnju sudbinu Dinama u najjačem nogometnom natjecanju zapečatio je Domagoj Vida pogotkom u 100. minuti koji je došao nakon obranjenog jedanaesterca Livakovića, nakon čega je na loptu natrčao hrvatski reprezentativac i pospremio je u mrežu.

Oko pogotka se povela velika diskusija, prvo je jedanaesterac bio dvojben zbog ruke Roberta Ljubičića, koja je bila jako blizu igrača AEK-a, a kasnije je bilo upitno Vidino utrčavanje kao prvog u kazneni prostor, te smije li netko uopće pokupiti odbijanac ako je to sudačka nadoknada debelo premašena.

Sve je komentirao Mario Strahonja, vodtelj HRT-ove emisije Stadion: "Sama situacija se dogodila u 6:05 i to je prihvatljivo, jer nadoknada mora biti najmanje pet minuta. Ljubičić je imao preotvorenu ruku, to jest kazneni udarac. Pozicija Vide je ispravna, on nije nagazio, VAR soba je to analizirala i ispravno zaključila da ništa od toga", kaže i nastavlja:

"Kazneni udarac je trebao biti izveden drugačije. On je nakon izvođenja lopte s centra odmah svirao kraj, što pokazuje da je utakmica time za njega bila gotova, što znači da je za njega utakmica završila u 6:40. Ali onda je kazneni udarac trebao biti izveden drugačije, trebao je sve igrače uputiti na centralnu liniju, da budu samo vratar i igrač koji izvodi kazneni udarac. Imali smo takvih primjera, to je uradila upravo naša sutkinja. Nažalost, norveški sudac nije imao kontrolu do samog kraja", zaključio je HTV-ov sudački ekspert.

