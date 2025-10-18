Sučićev Inter srušio Romu i izbio na vrh, Petar bio manje od pola sata na terenu

Nogometaši Intera izbili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Rome u susretu 7. kola.

Gol vrijedan tri boda postigao je Bonny već u 6. minuti.

Sve o Serie A čitajte na Net.hr-u

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao, Hajduk je na potezu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute.

Vodeći Inter sada ima 15 bodova, kao i drugi Napoli koji je ranije u subotu izgubio na gostovanju kod Torina, te treća Roma. Dva boda manje ima četvrti Milan koji će u nedjelju igrati protiv Fiorentine.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić i neobičan projekt: Suradnja ili prevara?