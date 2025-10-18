PROMJENA NA TABLICI /

Sučićev Inter srušio Romu i izbio na vrh, Petar bio manje od pola sata na terenu

Foto: Antonio Balasco/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia

Inter je sada vodeća momčad Serie A s 15 bodova

18.10.2025.
22:57
Hina
Antonio Balasco/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia
Nogometaši Intera izbili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Rome u susretu 7. kola.

Gol vrijedan tri boda postigao je Bonny već u 6. minuti.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute.

Vodeći Inter sada ima 15 bodova, kao i drugi Napoli koji je ranije u subotu izgubio na gostovanju kod Torina, te treća Roma. Dva boda manje ima četvrti Milan koji će u nedjelju igrati protiv Fiorentine.

Sučićev Inter srušio Romu i izbio na vrh, Petar bio manje od pola sata na terenu